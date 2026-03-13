События на Ближнем Востоке повышают интерес к углю

Нестабильность в зоне Персидского залива, резкий рост цен на нефть и проблемы с поставками сжиженного природного газа (СПГ) повысили интерес к углю как важному энергетическому сырью, хотя еще недавно многие считали его топливом прошлого.

Как передает Report, об этом сообщает японская экономическая газета Nikkei.

За две недели ударов США и Израиля по Ирану, цены на СПГ на спотовом рынке подскочили практически вдвое. Это сказывается и на рынке угля, потребность в котором заметно возрастает.

По состоянию на 9 марта, пишет газета, цены на австралийский уголь выросли на 12% по сравнению с ситуацией неделю назад и достигли $129 за тонну. Это самый высокий показатель с декабря 2024 года. В странах Евросоюза цены на уголь на спотовом рынке поднялись до самой высокой отметки с октября 2023 года.