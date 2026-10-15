Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Пакистан поздравил Азербайджан с успешным проведением 7-го Саммита СВМДА

    Внешняя политика
    • 15 октября, 2026
    • 20:36
    Пакистан поздравил Азербайджан с успешным проведением 7-го Саммита СВМДА

    Посольство Пакистана в Баку поздравило Азербайджан с успешным проведением 7-го саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

    Как передает Report, об этом говорится в публикации посольства в соцсети Х.

    "Поздравляем Азербайджанскую Республику с успешным проведением 7-го саммита СВМДА в Баку. Посол Касим Мохиуддин подтвердил неизменную приверженность Пакистана диалогу, многостороннему сотрудничеству и содействию миру, безопасности и стабильности в Азии",- говорится в сообщении.

    Касим Мохиуддин Посольство Пакистана Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)
    Pakistan AQEM-in VII Zirvə Görüşünün uğurla keçirilməsi münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib
    Pakistan congratulates Azerbaijan on successful CICA summit
    44 - Tezliklə
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