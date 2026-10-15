Пакистан поздравил Азербайджан с успешным проведением 7-го Саммита СВМДА
- 15 октября, 2026
- 20:36
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Посольство Пакистана в Баку поздравило Азербайджан с успешным проведением 7-го саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
Как передает Report, об этом говорится в публикации посольства в соцсети Х.
"Поздравляем Азербайджанскую Республику с успешным проведением 7-го саммита СВМДА в Баку. Посол Касим Мохиуддин подтвердил неизменную приверженность Пакистана диалогу, многостороннему сотрудничеству и содействию миру, безопасности и стабильности в Азии",- говорится в сообщении.
Congratulations to the Republic of Azerbaijan on the successful convening of the 7th CICA Summit in Baku. Ambassador Qasim Mohiuddin reaffirmed Pakistan’s steadfast commitment to dialogue, multilateral cooperation, and the promotion of peace, security, and stability in Asia. https://t.co/JjzuautzxF— Pakistan Embassy Azerbaijan (@PakinAzerbaijan) October 15, 2026