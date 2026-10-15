Pakistan AQEM-in VII Zirvə Görüşünün uğurla keçirilməsi münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib
- 15 oktyabr, 2026
- 20:47
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Pakistanın Bakıdakı səfirliyi Azərbaycanı Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirənin (AQEM) VII Zirvə Görüşünün uğurla keçirilməsi münasibətilə təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə səfirliyin "X" sosial şəbəkəsindəki paylaşımında bildirilib.
"Azərbaycan Respublikasını Bakıda AQEM-in VII Zirvə Görüşünün uğurla keçirilməsi münasibətilə təbrik edirik. Səfir Qasım Mohiuddin Pakistanın dialoqa, çoxtərəfli əməkdaşlığa və Asiyada sülhün, təhlükəsizliyin, sabitliyin təşviqinə dəyişməz sadiqliyini təsdiq edib", - məlumatda qeyd olunub.
Congratulations to the Republic of Azerbaijan on the successful convening of the 7th CICA Summit in Baku. Ambassador Qasim Mohiuddin reaffirmed Pakistan’s steadfast commitment to dialogue, multilateral cooperation, and the promotion of peace, security, and stability in Asia. https://t.co/JjzuautzxF— Pakistan Embassy Azerbaijan (@PakinAzerbaijan) October 15, 2026