İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    Pakistan AQEM-in VII Zirvə Görüşünün uğurla keçirilməsi münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib

    Xarici siyasət
    • 15 oktyabr, 2026
    • 20:47
    Pakistan AQEM-in VII Zirvə Görüşünün uğurla keçirilməsi münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib

    Pakistanın Bakıdakı səfirliyi Azərbaycanı Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirənin (AQEM) VII Zirvə Görüşünün uğurla keçirilməsi münasibətilə təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə səfirliyin "X" sosial şəbəkəsindəki paylaşımında bildirilib.

    "Azərbaycan Respublikasını Bakıda AQEM-in VII Zirvə Görüşünün uğurla keçirilməsi münasibətilə təbrik edirik. Səfir Qasım Mohiuddin Pakistanın dialoqa, çoxtərəfli əməkdaşlığa və Asiyada sülhün, təhlükəsizliyin, sabitliyin təşviqinə dəyişməz sadiqliyini təsdiq edib", - məlumatda qeyd olunub.

    Qasım Mohiuddin Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Pakistan
    Пакистан поздравил Азербайджан с успешным проведением 7-го Саммита СВМДА
    Pakistan congratulates Azerbaijan on successful CICA summit
    MiniBoss
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