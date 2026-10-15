В турецких соцсетях выступили в поддержку светской модели государства в Азербайджане

Что означает сильный Азербайджан для Турции: равноправного союзника или партнера, который должен заранее согласовывать каждое свое решение? Дискуссия о школьной форме в Азербайджане, развернувшаяся в турецких СМИ и социальных сетях, по сути, поставила и этот вопрос.

Около 25 лет назад в беседе с нами один турецкий дипломат сказал: "Азербайджан - наша братская страна. Мы не хотим, чтобы он стал бременем для Турции. Мы хотим видеть Азербайджан достаточно сильным, чтобы вместе с Турцией двигаться вперед плечом к плечу".

Тогда Азербайджан был молодым независимым государством, переживавшим тяжелые последствия войны. Его земли находились под оккупацией, а экономические возможности были значительно скромнее нынешних. Сегодня Азербайджан, о котором говорил тот дипломат, уже стал реальностью.

Азербайджан вкладывает крупные инвестиции в Турцию, несет свою долю ответственности в совместных энергетических и транспортных проектах и поддерживает братскую страну в трудные времена. Конкретный пример такого отношения - квартал "Азербайджан", построенный в Кахраманмараше после землетрясения. Здесь братство воплощается не только в политических заявлениях, но и в возвращении людей к нормальной жизни.

Тот же подход Азербайджан демонстрирует, защищая позицию Турции на международных площадках. Не случайно слова Президента Ильхама Алиева "Турции здесь нет, но я здесь" остались в памяти. Это была политическая позиция, показавшая, что отношения двух стран не строятся на односторонней поддержке.

Именно в этом заключается и логика отношений, выведенных Шушинской декларацией на союзнический уровень: два независимых государства расширяют возможности друг друга, вносят вклад в общую безопасность и будущее.

Поэтому попытки извне указывать Азербайджану, каким путем идти, и требовать отчета за его внутренние решения вызывают закономерный вопрос: готовы ли те, кто желает видеть сильный Азербайджан, признать и его самостоятельную волю?

От школьной формы к политическому давлению

В выступлениях некоторых турецких политиков и представителей медиасреды обсуждение правил одежды в азербайджанских школах вышло за рамки темы образования. Реакция главного советника президента Турции Октая Сарала и ряда представителей Партии справедливости и развития (ПСР) показывает, что речь идет не только о полемике анонимных аккаунтов в социальных сетях.

Однако было бы неверно отождествлять позицию отдельных политических деятелей с позицией турецкого государства или всего турецкого общества. Напротив, в социальных сетях есть публикации, авторы которых критикуют такой подход и требуют уважения к внутренним делам Азербайджана.

Проблема этой дискуссии в том, что отношение к конкретному школьному правилу подменяется оценкой всего политического курса Азербайджана. В разговор, начавшийся с вопроса одежды, включают внешних партнеров нашей страны, Карабахскую войну и различия между религиозными течениями.

Объединение этих тем в одном споре показывает: для некоторых его участников речь уже не об образовании. Они обсуждают, какие решения должен принимать Азербайджан, с кем ему сотрудничать и каким политическим ожиданиям соответствовать.

Именно здесь проходит граница между выражением собственного мнения и попыткой навязать другой стороне свою волю.

Возражения из самой Турции

Мысль, высказанная Илай Аксой в социальной сети X, прямо указывает на эту границу: "Похоже, ПСР считает Азербайджан своим задним двором".

Это политическая оценка автора публикации. Однако поставленный ею вопрос гораздо шире: с Азербайджаном разговаривают как с равноправным государством или ожидают, что он будет действовать в соответствии с чьими-то пожеланиями?

Пользователь по имени Бурак, обращая внимание на риск ухудшения отношений, возражает против попыток преподать Азербайджану урок государственного управления: "Еще и пытаются учить Азербайджан государственности".

Значение этих реакций в том, что они звучат в информационном пространстве самой Турции. Пользователи, выступающие в защиту Азербайджана, не считают давление на Баку способом сохранить братство. Они предупреждают, что именно такой подход способен нанести ущерб отношениям.

По отдельным публикациям нельзя судить обо всем обществе. Но эти примеры ясно показывают: те, кто выступает с нападками на Азербайджан, также не могут говорить от имени всей Турции.

"Один народ" не должен заслонять "два государства"

В формуле "Один народ - два государства", ставшей главным выражением отношений между Азербайджаном и Турцией, обе части одинаково важны.

Общность идентичности, истории и духовная близость не отменяют политической независимости. Напротив, братство требует от двух государств особенно бережного отношения к выбору друг друга.

С решениями Азербайджана можно не соглашаться. Но это не дает оснований ставить под сомнение его право принимать решения самостоятельно.

Если братство предлагают на условии "вы должны поступать так, как мы говорим", его подменяет претензия на превосходство. Такой подход не укрепляет взаимное доверие, а вынуждает одну из сторон постоянно объяснять свое право на самостоятельность.

Между тем Азербайджан не обязан получать внешнее политическое одобрение каждого своего внутреннего решения.

Унаследовать светское государство и сохранить его

Еще одно направление поддержки Азербайджана в социальных сетях связано со светской моделью нашего государства.

Пользователь GÜL делится кадрами, на которых ученики азербайджанских школ в школьной форме исполняют государственный гимн, со словами: "Ты великолепен, Азербайджан!" Аккаунт Uzaktan Gelen, в свою очередь, поднимает вопрос поддержки Азербайджана в сохранении его тюркской идентичности и культурного наследия.

В этих публикациях Азербайджан предстает страной, которая отстаивает собственные общественные нормы, национальную идентичность и свой путь государственного развития.

Получить в наследство от предыдущих поколений светские государственные институты - еще не значит гарантировать их сохранность. Для этого нужны политическая ответственность и последовательность. Когда школа, государственное управление и общие правила общественной жизни превращаются в поле борьбы отдельных политико-религиозных групп за влияние, это наследие может ослабнуть.

Те, кто предлагает Азербайджану другой путь, должны объяснить и его результаты. Повышает ли такой подход качество образования? Объединяет ли общество? Укрепляет ли доверие к государственным институтам? Или разделяет людей по одежде, вере и образу жизни?

Религиозные лозунги не заменяют экономического благополучия, качественного образования и справедливого управления. Успех государства измеряется тем, как живут его граждане и насколько уверенно они смотрят в будущее.

Азербайджан не обязан повторять споры, через которые прошли другие страны. Его ответственность - сохранять свою светскую модель, извлекая уроки из собственного опыта и процессов за рубежом.

Это не позиция против веры. Задача светского государства - обеспечить людям разных убеждений равные права и возможности в рамках общих институтов.

Школа не должна становиться ареной политического противостояния

Школа - общее пространство для детей из разных семей, с разными взглядами на мир. Ее главная задача - давать знания, создавать условия для развития ребенка и его интеграции в общество.

Поэтому в дискуссиях о школьных правилах интересы ребенка должны стоять выше позиций политических сторон. Как распространение изображений школьников и превращение их в символы противостояния сказывается на их образовании и психологическом комфорте? Взрослые, выступающие от их имени, должны ответить и на этот вопрос.

Уважение к вере семьи, продолжение учебы ребенка и соблюдение общих школьных правил необходимо ответственно сочетать. Сам ребенок при этом не должен становиться инструментом политических споров взрослых.

Именно ясный и последовательный подход, в центре которого стоит развитие ребенка, укрепляет позицию Азербайджана в вопросе светского образования.

Поддержку в Карабахском вопросе нельзя превращать в политический долг

Обращение к теме Карабаха в споре о школьной форме особенно неуместно. Звучащие в отдельных комментариях рассуждения в духе "если бы не мы…" превращают братскую поддержку в инструмент последующего предъявления политических требований.

Азербайджан высоко ценит поддержку Турции. Однако она не может служить основанием для принижения борьбы Азербайджана, принесенных им жертв и его воли самостоятельно определять свою судьбу.

В то же время поддержка, которую Азербайджан оказывает Турции, никогда не ограничивалась словами. От совместных проектов до солидарности в трудные дни - эти отношения взаимны. Напоминать об этом важно не для подсчета взаимных заслуг, а для понимания того, что братство не означает односторонней зависимости.

Помощь одной стороны не дает ей права контролировать будущие решения другой. Благодарность не означает отказа от независимости.

Не менее вредно привносить в этот спор различия между религиозными течениями. Переоценивать связи Азербайджана и Турции в зависимости от религиозной принадлежности людей - значит не понимать сути этих связей.

Признать силу Азербайджана вместе с его самостоятельной волей

Азербайджан, способный двигаться вперед плечом к плечу с Турцией, о котором много лет назад говорил турецкий дипломат, сегодня существует. Такое государство вносит свой вклад в партнерство, несет ответственность и самостоятельно принимает решения.

Желать иметь сильного союзника и при этом ожидать, что он будет высказывать только заранее согласованные мнения, - логическое противоречие. Признать силу Азербайджана означает признать и его самостоятельную волю.

Именно поэтому позиция тех, кто в Турции выступает против попыток давления на Азербайджан, важна для будущего отношений. Они видят путь к сохранению братства в уважении суверенитета другой стороны, а не во вмешательстве в ее внутренние дела.

Азербайджан - не чей-то задний двор. Это независимый союзник, который поддерживает Турцию и движется вперед плечом к плечу с ней. Сила братства - именно в этом равенстве.