В Бухаре состоялся концерт с участием музыкантов Азербайджана и Узбекистана

В рамках "Недели культуры Азербайджана: литература и искусство" в Бухаре состоялся концерт с участием азербайджанских и узбекских музыкантов. Мероприятие прошло в медресе Кукельдаш - одном из исторических памятников города.

Как сообщили Report в Азербайджанском культурном центре имени Гейдара Алиева при посольстве Азербайджана в Узбекистане, концерт был организован совместно хокимиятом Бухарской области и Культурным центром.

В мероприятии приняли участие официальные лица Бухарской области, деятели культуры и искусства, представители общественности, местные жители и гости города.

Выступая на мероприятии, директор Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане Акиф Марифли отметил, что под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева отношения дружбы, братства и союзничества между двумя странами последовательно развиваются.

Он подчеркнул, что особое внимание и поддержка, оказываемые главами государств расширению культурно-гуманитарного сотрудничества, создают широкие возможности для реализации совместных культурных проектов.

Заместитель хокима Бухарской области Ботиржон Шахриёров в своем выступлении рассказал о многовековых отношениях дружбы и братства между Азербайджаном и Узбекистаном, основанных на общих исторических корнях, богатом культурном наследии и национально-духовных ценностях.

Он отметил, что проведение в Бухаре серии мероприятий, посвященных азербайджанской культуре, способствует дальнейшему укреплению культурных связей между двумя народами. По его словам, подобные проекты имеют большое значение для взаимного знакомства с культурой друг друга и развития сотрудничества.

После официальных выступлений состоялась насыщенная концертная программа с участием музыкантов Азербайджана и Узбекистана.

В ходе концерта прозвучали различные музыкальные произведения, отражающие богатое музыкальное наследие, национально-культурные ценности и художественные традиции двух братских народов.