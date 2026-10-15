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    В Бухаре состоялся концерт с участием музыкантов Азербайджана и Узбекистана

    Kультурная политика
    • 15 октября, 2026
    • 20:41
    В Бухаре состоялся концерт с участием музыкантов Азербайджана и Узбекистана

    В рамках "Недели культуры Азербайджана: литература и искусство" в Бухаре состоялся концерт с участием азербайджанских и узбекских музыкантов. Мероприятие прошло в медресе Кукельдаш - одном из исторических памятников города.

    Как сообщили Report в Азербайджанском культурном центре имени Гейдара Алиева при посольстве Азербайджана в Узбекистане, концерт был организован совместно хокимиятом Бухарской области и Культурным центром.

    В мероприятии приняли участие официальные лица Бухарской области, деятели культуры и искусства, представители общественности, местные жители и гости города.

    Выступая на мероприятии, директор Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане Акиф Марифли отметил, что под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева отношения дружбы, братства и союзничества между двумя странами последовательно развиваются.

    Он подчеркнул, что особое внимание и поддержка, оказываемые главами государств расширению культурно-гуманитарного сотрудничества, создают широкие возможности для реализации совместных культурных проектов.

    Заместитель хокима Бухарской области Ботиржон Шахриёров в своем выступлении рассказал о многовековых отношениях дружбы и братства между Азербайджаном и Узбекистаном, основанных на общих исторических корнях, богатом культурном наследии и национально-духовных ценностях.

    Он отметил, что проведение в Бухаре серии мероприятий, посвященных азербайджанской культуре, способствует дальнейшему укреплению культурных связей между двумя народами. По его словам, подобные проекты имеют большое значение для взаимного знакомства с культурой друг друга и развития сотрудничества.

    После официальных выступлений состоялась насыщенная концертная программа с участием музыкантов Азербайджана и Узбекистана.

    В ходе концерта прозвучали различные музыкальные произведения, отражающие богатое музыкальное наследие, национально-культурные ценности и художественные традиции двух братских народов.

    В Бухаре состоялся концерт с участием музыкантов Азербайджана и Узбекистана
    В Бухаре состоялся концерт с участием музыкантов Азербайджана и Узбекистана
    В Бухаре состоялся концерт с участием музыкантов Азербайджана и Узбекистана
    В Бухаре состоялся концерт с участием музыкантов Азербайджана и Узбекистана
    В Бухаре состоялся концерт с участием музыкантов Азербайджана и Узбекистана
    В Бухаре состоялся концерт с участием музыкантов Азербайджана и Узбекистана
    В Бухаре состоялся концерт с участием музыкантов Азербайджана и Узбекистана
    В Бухаре состоялся концерт с участием музыкантов Азербайджана и Узбекистана
    В Бухаре состоялся концерт с участием музыкантов Азербайджана и Узбекистана
    В Бухаре состоялся концерт с участием музыкантов Азербайджана и Узбекистана
    В Бухаре состоялся концерт с участием музыкантов Азербайджана и Узбекистана
    В Бухаре состоялся концерт с участием музыкантов Азербайджана и Узбекистана
    В Бухаре состоялся концерт с участием музыкантов Азербайджана и Узбекистана
    В Бухаре состоялся концерт с участием музыкантов Азербайджана и Узбекистана
    В Бухаре состоялся концерт с участием музыкантов Азербайджана и Узбекистана
    Концерт Азербайджан Узбекистан
    Фото
    Buxarada Azərbaycan–Özbəkistan dostluq konserti təşkil olunub
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