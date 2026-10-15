Эди Рама: Студенты не причастны к разрушениям в ходе протестов

Премьер-министр Албании Эди Рама прокомментировал нападения, произошедшие во время студенческих протестов в Тиране, и заявил, что разрушения были совершены не студентами.

Как сообщает балканское бюро Report, Э.Рама осудил нанесение ущерба зданию Европейского колледжа.

Рама отметил, что правительство готово к диалогу со студентами, обсуждениям и поиску путей решения существующих проблем:

"Студенты - это будущее. Они - люди, смотрящие вперед, стремящиеся идти дальше и двигаться быстрее. Мы всегда готовы вести с ними диалог, обсуждать вопросы и искать пути их решения".

Он обвинил в разрушениях оппозицию и заявил, что некоторые силы пытаются помешать развитию Албании. По его словам, эти силы хотят свернуть страну с пути интеграции в Европейский союз.

Рама подчеркнул, что все равны перед законом, и заявил, что участники беспорядков будут привлечены к ответственности.

Отметим, что в Тиране протесты студентов продолжаются уже третий день. Протестующие требуют улучшения условий обучения в университетах, снижения расходов на высшее образование, оказания большей финансовой поддержки студентам и улучшения возможностей трудоустройства после окончания учебы.