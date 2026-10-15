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    Эди Рама: Студенты не причастны к разрушениям в ходе протестов

    Другие страны
    • 15 октября, 2026
    • 20:25
    Эди Рама: Студенты не причастны к разрушениям в ходе протестов

    Премьер-министр Албании Эди Рама прокомментировал нападения, произошедшие во время студенческих протестов в Тиране, и заявил, что разрушения были совершены не студентами.

    Как сообщает балканское бюро Report, Э.Рама осудил нанесение ущерба зданию Европейского колледжа.

    Рама отметил, что правительство готово к диалогу со студентами, обсуждениям и поиску путей решения существующих проблем:

    "Студенты - это будущее. Они - люди, смотрящие вперед, стремящиеся идти дальше и двигаться быстрее. Мы всегда готовы вести с ними диалог, обсуждать вопросы и искать пути их решения".

    Он обвинил в разрушениях оппозицию и заявил, что некоторые силы пытаются помешать развитию Албании. По его словам, эти силы хотят свернуть страну с пути интеграции в Европейский союз.

    Рама подчеркнул, что все равны перед законом, и заявил, что участники беспорядков будут привлечены к ответственности.

    Отметим, что в Тиране протесты студентов продолжаются уже третий день. Протестующие требуют улучшения условий обучения в университетах, снижения расходов на высшее образование, оказания большей финансовой поддержки студентам и улучшения возможностей трудоустройства после окончания учебы.

    Эди Рама Акции протеста Тирана
    Edi Rama: Etirazlar zamanı baş verən dağıntılar tələbələrin işi deyil
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