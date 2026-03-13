Начался второй день XIII Глобального Бакинского форума
Внешняя политика
- 13 марта, 2026
- 09:54
Начался второй день XIII Глобального Бакинского форума.
Как сообщает Report, cегодня участники проведут обсуждения на темы "Китай и Глобальная инициатива управления", "Борьба за сохранение COP", "Средний коридор и ускорение Повестки дня 2030 Евразийского связующего узла: Инклюзивный рост и устойчивая взаимосвязанность".
Последние новости
10:29
Джаббаров: Средний коридор является важным инструментом укрепления региональной интеграцииБизнес
10:27
Элдор Арипов: Китай стал ключевым торговым партнером стран Центральной АзииВнешняя политика
10:23
Системы ПВО НАТО перехватили третью иранскую баллистическую ракету над АданойВ регионе
10:07
Брунер: Есть потенциал для расширения сотрудничества ЕС-Армения по безопасностиВ регионе
10:06
"Узбекнефтегаз" получил приток газа из скважины на УстюртеВ регионе
09:56
Ву Хонгбо: Китай предлагает свои подходы к глобальному управлениюДругие страны
09:55
Цены на нефть марки Brent составили $100,35 за баррельЭнергетика
09:54
Начался второй день XIII Глобального Бакинского форумаВнешняя политика
09:41
Фото