XIII Qlobal Bakı Forumunun ikinci günü keçirilir
Xarici siyasət
- 13 mart, 2026
- 09:52
XIII Qlobal Bakı Forumunun ikinci günü başlayıb.
"Report"un məlumatına görə, bu gün iştirakçılar "Çin və Qlobal İdarəetmə Təşəbbüsü", "COP-u Yaşatmaq Uğrunda Mübarizə", "Orta Dəhliz və Avrasiya Əlaqə Qapısı 2030 Gündəliyinin Sürətləndirilməsi: İnklüziv Artım və Dayanıqlı Əlaqəlilik" mövzularında müzakirələr aparacaqlar.
