Цены на нефть марки Brent составили $100,35 за баррель
Энергетика
- 13 марта, 2026
- 09:55
Нефть незначительно подешевела в пятницу после подъема цен до максимумов с 2022 года по итогам предыдущей сессии.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.
Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $100,35 за баррель, что на $0,11 (0,11%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.
Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене на $0,35 (0,37%) до $95,38 за баррель.
