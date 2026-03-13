Цены на нефть марки Brent составили $100,35 за баррель

Нефть незначительно подешевела в пятницу после подъема цен до максимумов с 2022 года по итогам предыдущей сессии.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $100,35 за баррель, что на $0,11 (0,11%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене на $0,35 (0,37%) до $95,38 за баррель.