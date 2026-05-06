Эдгарс Ринкевичс посетит Армению с визитом

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс 7 мая посетит Армению с официальным визитом.

Как сообщает Report, об этом заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже на конференции "Ереванский диалог - 2026".

По ее словам, между Латвией и Арменией сложились тесные отношения.

"Завтра наш президент (Эдгарс Ринкевичс - ред.) прибывает с официальным визитом. Нас также связывает ряд направлений, которые мы активно развиваем - от контактов на уровне лидеров и политиков до взаимодействия между людьми, экономиками и транспортной связностью. В частности, авиакомпания airBaltic возобновит прямые рейсы в июне (в Ереван - ред.)", - отметила министр.