    Эдгарс Ринкевичс посетит Армению с визитом

    Эдгарс Ринкевичс посетит Армению с визитом

    Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс 7 мая посетит Армению с официальным визитом.

    Как сообщает Report, об этом заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже на конференции "Ереванский диалог - 2026".

    По ее словам, между Латвией и Арменией сложились тесные отношения.

    "Завтра наш президент (Эдгарс Ринкевичс - ред.) прибывает с официальным визитом. Нас также связывает ряд направлений, которые мы активно развиваем - от контактов на уровне лидеров и политиков до взаимодействия между людьми, экономиками и транспортной связностью. В частности, авиакомпания airBaltic возобновит прямые рейсы в июне (в Ереван - ред.)", - отметила министр.

    Байба Браже Эдгарс Ринкевичс Латвия Армения
    Edqars Rinkeviçs Ermənistana səfər edəcək

