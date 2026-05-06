    Ильхам Алиев принял делегацию во главе с президентом группы ИБР

    • 06 мая, 2026
    6 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с президентом группы Исламского банка развития (ИБР) Мухаммадом Аль-Джассером.

    Как сообщает Report, в ходе беседы с удовлетворением были упомянуты встречи главы нашего государства с Мухаммадом Аль-Джассером, отмечено, что его визиты в нашу страну вносят вклад в расширение партнерства.

    Было подчеркнуто, что Азербайджан и Исламский банк развития на протяжении долгих лет связывает плодотворное сотрудничество.

    Отмечалось, что банк реализовал в нашей стране ряд проектов в различных отраслях экономики, в том числе в энергетическом секторе, включая зеленую энергетику, сельском хозяйстве, в области водной и ирригационной систем, инфраструктуры и в социальной сфере. В этом контексте было подчеркнуто, что банком выделено более 1,2 миллиарда долларов США на реализацию около 20 проектов в государственном и частном секторах.

    На встрече были обсуждены вопросы подготовки к ежегодным заседаниям банка, которые пройдут в Баку в июне этого года.

    Гость сообщил, что ознакомится со Свободной экономической зоной Алят, а также посетит Карабах.

    В ходе беседы состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах сотрудничества между нашей страной и банком.

    Ильхам Алиев Мухаммад Аль-Джассер Исламский банк развития
    İlham Əliyev İslam İnkişaf Bankı Qrupunun sədrinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib
    President Ilham Aliyev receives delegation led by Chairman of Islamic Development Bank Group

