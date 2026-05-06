Агиль Гурбанов посетил стенды и провел встречи на выставке SAHA 2026 в Стамбуле - ОБНОВЛЕНО
- 06 мая, 2026
- 14:31
Заместитель министра обороны Азербайджана Агиль Гурбанов посетил стенды на Международной выставке оборонной и аэрокосмической промышленности SAHA 2026 в Стамбуле.
Как сообщает корреспондент Report из Турции, замминистра ознакомился с различными стендами, представленными в выставочных павильонах, и изучил продукцию и инновации местных и зарубежных компаний, действующих в оборонной промышленности.
Гурбанов также провел встречи с представителями зарубежных компаний и официальными лицами, участвующими в выставке.
В ходе встреч состоялся обмен мнениями о возможностях сотрудничества в оборонной промышленности, технологических инновациях и будущих проектах.
Делегация во главе с заместителем министра обороны Азербайджана Агилем Гурбановым принимает участие в Международной выставке оборонной и аэрокосмической промышленности SAHA 2026 в Стамбуле.
Как сообщает корреспондент Report из Турции, в рамках выставки делегация также проведет встречи с представителями предприятия Miras при Министерстве обороны Азербайджана.
Ожидается, что основное внимание на встречах будет уделено производству продукции оборонной промышленности, направлениям технологического развития и перспективам двустороннего сотрудничества.