    Агиль Гурбанов посетил стенды и провел встречи на выставке SAHA 2026 в Стамбуле - ОБНОВЛЕНО

    • 06 мая, 2026
    • 14:31
    Заместитель министра обороны Азербайджана Агиль Гурбанов посетил стенды на Международной выставке оборонной и аэрокосмической промышленности SAHA 2026 в Стамбуле.

    Как сообщает корреспондент Report из Турции, замминистра ознакомился с различными стендами, представленными в выставочных павильонах, и изучил продукцию и инновации местных и зарубежных компаний, действующих в оборонной промышленности.

    Гурбанов также провел встречи с представителями зарубежных компаний и официальными лицами, участвующими в выставке.

    В ходе встреч состоялся обмен мнениями о возможностях сотрудничества в оборонной промышленности, технологических инновациях и будущих проектах.

    Делегация во главе с заместителем министра обороны Азербайджана Агилем Гурбановым принимает участие в Международной выставке оборонной и аэрокосмической промышленности SAHA 2026 в Стамбуле.

    Как сообщает корреспондент Report из Турции, в рамках выставки делегация также проведет встречи с представителями предприятия Miras при Министерстве обороны Азербайджана.

    Ожидается, что основное внимание на встречах будет уделено производству продукции оборонной промышленности, направлениям технологического развития и перспективам двустороннего сотрудничества.

    Aqil Qurbanov "SAHA 2026"da stendlərlə tanış olub, görüşlər keçirib - YENİLƏNİB
    Agil Gurbanov attends SAHA 2026 exhibition in Istanbul

