Асадов: Цифровизация - ключевой инструмент повышения производительности в сельском хозяйстве

Мировой рынок аграрных технологий в ближайшие 10 лет вырастет втрое и достигнет $75 млрд, что отражает стремительное усиление роли цифровизации и искусственного интеллекта в сельском хозяйстве.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Самеддин Асадов на V Форуме развития агробизнеса в Баку.

По его словам, мир стремительно меняется, и аграрный сектор находится в центре этих трансформаций.

"В 2025 году мировой рынок аграрных технологий достиг $25 млрд, и расчеты показывают, что в течение следующих 10 лет этот показатель вырастет втрое - до $75 млрд", - отметил замминистра.

Он подчеркнул, что, согласно оценкам ООН, в ближайшие 25 лет человечеству предстоит произвести больше продовольствия, чем за предыдущие тысячелетия, несмотря на ограниченность ресурсов.

"Это возможно только благодаря технологическим решениям, основанным на данных. Сегодня цифровизация - уже не выбор, а необходимость. Она является ключевым инструментом повышения производительности, эффективного использования ресурсов и принятия более гибких решений во всех сферах экономики", - сказал Асадов.

По его словам, особую роль в этом процессе играет искусственный интеллект, который выводит анализ данных на новый уровень и позволяет формировать более точные прогнозы.