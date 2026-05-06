    Асадов: Цифровизация - ключевой инструмент повышения производительности в сельском хозяйстве

    Мировой рынок аграрных технологий в ближайшие 10 лет вырастет втрое и достигнет $75 млрд, что отражает стремительное усиление роли цифровизации и искусственного интеллекта в сельском хозяйстве.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Самеддин Асадов на V Форуме развития агробизнеса в Баку.

    По его словам, мир стремительно меняется, и аграрный сектор находится в центре этих трансформаций.

    "В 2025 году мировой рынок аграрных технологий достиг $25 млрд, и расчеты показывают, что в течение следующих 10 лет этот показатель вырастет втрое - до $75 млрд", - отметил замминистра.

    Он подчеркнул, что, согласно оценкам ООН, в ближайшие 25 лет человечеству предстоит произвести больше продовольствия, чем за предыдущие тысячелетия, несмотря на ограниченность ресурсов.

    "Это возможно только благодаря технологическим решениям, основанным на данных. Сегодня цифровизация - уже не выбор, а необходимость. Она является ключевым инструментом повышения производительности, эффективного использования ресурсов и принятия более гибких решений во всех сферах экономики", - сказал Асадов.

    По его словам, особую роль в этом процессе играет искусственный интеллект, который выводит анализ данных на новый уровень и позволяет формировать более точные прогнозы.

    Saməddin Əsədov: "Yaxın 10 ildə qlobal aqrar texnologiya bazarının dəyəri 75 milyard dollara çatacaq"
    Samaddin Asadov: Global agritech market to reach $75B in 10 years

