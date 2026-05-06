Ван И: Вопрос открытия Ормузского пролива нужно решить как можно скорее
Другие страны
- 06 мая, 2026
- 11:40
Вопрос об открытии Ормузского пролива должен быть решен должным образом и как можно скорее.
Как передает Report со ссылкой на агентство Xinhua, об этом заявил глава МИД Китая Ван И в ходе переговоров с иранским коллегой Аббасом Арагчи в Пекине.
"Китай призывает к немедленному полному прекращению огня, выступает против эскалации конфликта. Китай поддерживает страны региона в создании архитектуры мира и безопасности, основанной на совместном участии, защите общих интересов и достижении общего развития", - сказал глава МИД КНР.
В свою очередь, Арагчи отметил, что Иран доверяет Китаю и ожидает, что КНР продолжит играть активную роль в содействии миру и прекращению огня.
