Ван И: Вопрос открытия Ормузского пролива нужно решить как можно скорее

Вопрос об открытии Ормузского пролива должен быть решен должным образом и как можно скорее.

Как передает Report со ссылкой на агентство Xinhua, об этом заявил глава МИД Китая Ван И в ходе переговоров с иранским коллегой Аббасом Арагчи в Пекине.

"Китай призывает к немедленному полному прекращению огня, выступает против эскалации конфликта. Китай поддерживает страны региона в создании архитектуры мира и безопасности, основанной на совместном участии, защите общих интересов и достижении общего развития", - сказал глава МИД КНР.

В свою очередь, Арагчи отметил, что Иран доверяет Китаю и ожидает, что КНР продолжит играть активную роль в содействии миру и прекращению огня.