    • 06 мая, 2026
    • 11:40
    Ван И: Вопрос открытия Ормузского пролива нужно решить как можно скорее

    Вопрос об открытии Ормузского пролива должен быть решен должным образом и как можно скорее.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Xinhua, об этом заявил глава МИД Китая Ван И в ходе переговоров с иранским коллегой Аббасом Арагчи в Пекине.

    "Китай призывает к немедленному полному прекращению огня, выступает против эскалации конфликта. Китай поддерживает страны региона в создании архитектуры мира и безопасности, основанной на совместном участии, защите общих интересов и достижении общего развития", - сказал глава МИД КНР.

    В свою очередь, Арагчи отметил, что Иран доверяет Китаю и ожидает, что КНР продолжит играть активную роль в содействии миру и прекращению огня.

    Van İ: Hörmüz boğazının açılması məsələsi mümkün qədər tez həll edilməlidir

