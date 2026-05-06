Van İ: Hörmüz boğazının açılması məsələsi mümkün qədər tez həll edilməlidir
Digər ölkələr
- 06 may, 2026
- 11:54
Hörmüz boğazının açılması məsələsi lazımi qaydada və mümkün qədər tez həll edilməlidir.
"Report" "Xinhua" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Çinin xarici işlər naziri Van İ Pekində iranlı həmkarı Abbas Əraqçi ilə danışıqlar zamanı bəyan edib.
"Çin dərhal tam atəşkəsə çağırır, münaqişənin daha da kəskinləşməsinə qarşı çıxır. Çin region ölkələrinin birgə iştirak, ortaq maraqların müdafiəsi və ümumi inkişafın əldə edilməsi əsasında sülh və təhlükəsizlik arxitekturasının yaradılması səylərini dəstəkləyir", - Çin XİN rəhbəri bildirib.
Öz növbəsində, Əraqçi qeyd edib ki, İran Çinə etibar edir və onun sülh və atəşkəsin əldə olunmasında fəal rol oynamağa davam edəcəyini gözləyir.
