    Azərbaycanda maaş almaq üçün könüllü bank seçimi 3-4 aya mümkün olacaq

    • 06 may, 2026
    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) yaxın aylarda bank sektorunda əmək bürokratizasiyası həyata keçirməyi planlaşdırır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu AMB-nin sədri Taleh Kazımov bu gün keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib.

    "Bankların xərcləri artır. Çünki bir tərəfdən son illər inflyasiya yüksək olub, digər tərəfdən isə bu sektorda dayanıqlılığın təmin edilməsi üçün əlavə tələblər qoymuşuq. Xüsusilə informasiya texnologiyaları (İT) infrastrukturu, kiber təhlükəsizlik, informasiya təhlükəsizliyi üçün indiyə qədər olmamış tələblər qoyulub. Həmçinin dövlətin tənzimlədiyi qiymətlərin artımı bankların xərclərinə təsir edir. Üstəlik rəqabət güclüdür, bu da faizlərə təsirini göstərəcək.

    Əsas istəyimiz odur ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə müvafiq inteqrasiyaları həyata keçirək, həm dövlət, həm özəl sektorda çalışan şəxslər istədiyi bankdan maaşını ala bilsin. Növbəti mərhələdə bu pensiyaçılara da aid olacaq, xüsusilə Bakı şəhərini və Abşeron rayonunu əhatə edəcək. Ümumilikdə biz bu prosesi vətəndaş üçün çox sadə etmək istəyirik. Odur ki, həm İT infrastrukturu, hgəm də proqram təminatı nöqtəyi-nəzərdən işlər görülməlidir. Yəgin ki, 3-4 aya biz buna nail olacağıq", - deyə o qeyd edib.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Taleh Kazımov
    Кязымов: В Азербайджане выбор банка для получения зарплаты станет доступен через 3-4 месяца

