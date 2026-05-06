    Кязымов: В Азербайджане выбор банка для получения зарплаты станет доступен через 3-4 месяца

    Кязымов: В Азербайджане выбор банка для получения зарплаты станет доступен через 3-4 месяца

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) планирует в ближайшие месяцы провести трудовую дебюрократизацию в банковском секторе.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЦБА Талех Кязымов на пресс-конференции в Баку.

    По его словам, расходы банков растут: "С одной стороны, в последние годы инфляция была высокой, с другой - мы выдвинули дополнительные требования для обеспечения устойчивости в этом секторе. В частности, были выдвинуты беспрецедентные требования к инфраструктуре информационных технологий, а также в сфере кибер- и информационной безопасности. Также рост регулируемых государством цен влияет на расходы банков. К тому же конкуренция сильна, что также окажет влияние на процентные ставки".

    "Наша основная цель - обеспечить интеграцию с Министерством труда и социальной защиты населения, чтобы сотрудники как государственного, так и частного сектора могли получать заработную плату в выбранном ими банке. На следующем этапе это будет распространяться и на пенсионеров, в частности охватит город Баку и Абшеронский район. В целом мы стремимся максимально упростить этот процесс для граждан, поэтому необходимо провести соответствующие работы как в части ИТ-инфраструктуры, так и программного обеспечения. Полагаю, что через 3-4 месяца мы этого добьемся", - отметил он.

    Талех Кязымов Центральный банк Азербайджана (ЦБА)
    Azərbaycanda maaş almaq üçün könüllü bank seçimi 3-4 aya mümkün olacaq

