    ЦБА повысил прогноз по профициту счета текущих операций на 2026г до $5,5 млрд

    06 мая, 2026
    Центральный банк (ЦБА) ожидает профицита счета текущих операций (СТО) платежного баланса Азербайджана в 2026 году на уровне $5,5 млрд, в 2027 году - $4,4 млрд.

    Как сообщает "Report", об этом председатель ЦБА Талех Кязымов заявил на пресс-конференции.

    Напомним, что в феврале ЦБА прогнозировал профицит СТО в размере $2,8–3 млрд на 2026 год и $2,7–2,8 млрд на 2027 год.

    Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана по итогам 2025 года составил $3,5 млрд, или 4,6% ВВП.

