ЦБА повысил прогноз по профициту счета текущих операций на 2026г до $5,5 млрд
Финансы
- 06 мая, 2026
- 11:46
Центральный банк (ЦБА) ожидает профицита счета текущих операций (СТО) платежного баланса Азербайджана в 2026 году на уровне $5,5 млрд, в 2027 году - $4,4 млрд.
Как сообщает "Report", об этом председатель ЦБА Талех Кязымов заявил на пресс-конференции.
Напомним, что в феврале ЦБА прогнозировал профицит СТО в размере $2,8–3 млрд на 2026 год и $2,7–2,8 млрд на 2027 год.
Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана по итогам 2025 года составил $3,5 млрд, или 4,6% ВВП.
Последние новости
15:58
ГНС обнародовала данные по соцстрахованию, страхованию от безработицы и ОМСФинансы
15:58
Трамп назвал условия открытия Ормузского проливаДругие страны
15:57
Кязымов: ЦБА не видит необходимости в пересмотре ставки по застрахованным вкладам в инвалютеФинансы
15:51
Али Асадов продлил выплаты надбавок медработникам COVID-пунктов в БакуСоциальная защита
15:48
Глава Европейского шахматного союза высоко оценил организацию Baku Open 2026Индивидуальные
15:46
Эльнур Солтанов представит Азербайджан на Белградском энергетическом форумеЭнергетика
15:42
Пилота самолета Swiss Air доставили в больницу в Алматы после ЧП на бортуВ регионе
15:40
Валех Алескеров призвал инвесторов вложиться в проекты в СЭЗ АлятАПК
15:25