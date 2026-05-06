AMB cari əməliyyatlar balansının profisiti ilə bağlı proqnozlarını artırıb
Maliyyə
- 06 may, 2026
- 11:28
2026-cı ildə Azərbaycanın cari əməliyyatlar balansının (CƏB) profisitinin 5,5 milyard ABŞ dolları, 2027-ci ildə isə 4,4 milyard ABŞ dolları təşkil edəcəyi gözlənilir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) sədri Taleh Kazımov bu gün keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib.
Xatırladaq ki, AMB fevralda CƏB üçün 2026-cı il üçün 2,8-3 milyard ABŞ dolları, 2027-ci il üçün isə 2,7-2,8 milyard ABŞ dolları profisit proqnozlaşdırmışdı.
