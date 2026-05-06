    AMB cari əməliyyatlar balansının profisiti ilə bağlı proqnozlarını artırıb

    Maliyyə
    • 06 may, 2026
    • 11:28
    AMB cari əməliyyatlar balansının profisiti ilə bağlı proqnozlarını artırıb

    2026-cı ildə Azərbaycanın cari əməliyyatlar balansının (CƏB) profisitinin 5,5 milyard ABŞ dolları, 2027-ci ildə isə 4,4 milyard ABŞ dolları təşkil edəcəyi gözlənilir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) sədri Taleh Kazımov bu gün keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib.

    Xatırladaq ki, AMB fevralda CƏB üçün 2026-cı il üçün 2,8-3 milyard ABŞ dolları, 2027-ci il üçün isə 2,7-2,8 milyard ABŞ dolları profisit proqnozlaşdırmışdı.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Cari əməliyyatlar hesabının profisiti Taleh Kazımov
    ЦБА повысил прогноз по профициту счета текущих операций на 2026г до $5,5 млрд
    CBA raises forecasts for current account surplus

