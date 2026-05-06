Азербайджан наладил выпуск трех новых дронов-камикадзе

Компания Arkan Innovations LLC, работающая в сфере оборонной промышленности Азербайджана, наладила выпуск трех новых дронов-камикадзе.

Как сообщает корреспондент Report из Турции, дроны-камикадзе, разработанные в 2026 году, представлены общественности на V Международной выставке оборонной и аэрокосмической промышленности SAHA 2026 в Стамбуле.

Дроны нового поколения Arkan-10, Arkan-10 FO и Arkan-10 FT разработаны на основе современных технологий.

Отмечается, что представленные дроны оснащены элементами искусственного интеллекта, усовершенствованной автономной системой управления, а также характеризуются увеличенной продолжительностью полета.

Среди ключевых характеристик новых моделей выделяются низкая радиолокационная заметность, высокая маневренность, а также возможность интеграции с различными системами вооружения. Эти дроны предназначены для эффективного применения в условиях современного боя.