    Азербайджан наладил выпуск трех новых дронов-камикадзе

    • 06 мая, 2026
    • 11:39
    Азербайджан наладил выпуск трех новых дронов-камикадзе

    Компания Arkan Innovations LLC, работающая в сфере оборонной промышленности Азербайджана, наладила выпуск трех новых дронов-камикадзе.

    Как сообщает корреспондент Report из Турции, дроны-камикадзе, разработанные в 2026 году, представлены общественности на V Международной выставке оборонной и аэрокосмической промышленности SAHA 2026 в Стамбуле.

    Дроны нового поколения Arkan-10, Arkan-10 FO и Arkan-10 FT разработаны на основе современных технологий.

    Отмечается, что представленные дроны оснащены элементами искусственного интеллекта, усовершенствованной автономной системой управления, а также характеризуются увеличенной продолжительностью полета.

    Среди ключевых характеристик новых моделей выделяются низкая радиолокационная заметность, высокая маневренность, а также возможность интеграции с различными системами вооружения. Эти дроны предназначены для эффективного применения в условиях современного боя.

    Дроны-камикадзе Arkan-10 Arkan-10 FO SAHA 2026
    Azərbaycan üç yeni kamikadze dron istehsal edib
    Azerbaijan unveils three new kamikaze drones

