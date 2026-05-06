    Азербайджан обсуждает сотрудничество в сфере хлопководства с инвесторами из ОАЭ и Индии

    АПК
    • 06 мая, 2026
    • 13:45
    Азербайджан обсуждает сотрудничество в сфере хлопководства с инвесторами из ОАЭ и Индии

    Азербайджан ведет переговоры с инвесторами из ОАЭ и Индии о сотрудничестве в сфере хлопководства и развитии полного производственного цикла - от выращивания сырья до текстильной переработки.

    Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев на V Форуме развития агробизнеса в Баку.

    По его словам, в настоящее время ведется работа над рядом конкретных инвестиционных проектов с зарубежными компаниями, в том числе переговоры с австрийской компанией по локализации производства томатной пасты и кетчупа в Азербайджане.

    "Одновременно обсуждаем сотрудничество в области хлопководства с инвесторами из Объединенных Арабских Эмиратов и Индии. Подход основан на полностью интегрированной кластерной модели, охватывающей не только производство сырья, но и переработку хлопка в текстильной промышленности", - отметил Абдуллаев.

    Директор агентства напомнил, что приоритетными направлениями деятельности AZPROMO являются привлечение прямых иностранных инвестиций в агробизнес Азербайджана и расширение экспортных возможностей местных производителей.

    "Эти два направления взаимно дополняют друг друга. Для повышения конкурентоспособности экспорта необходимо выстраивать единую цепочку создания стоимости, включающую не только производство продукции, но и ее переработку, упаковку, приведение к стандартам качества, обеспечение логистики и выход на международные рынки", - сказал Абдуллаев.

    Абдуллаев также добавил, что Азербайджан обладает многолетним опытом экспорта сельскохозяйственной продукции на международные рынки, однако стратегическая цель страны заключается в переходе на более высокий уровень развития агроэкспорта.

    "Усилия агентства направлены на формирование внутри страны полноценных цепочек добавленной стоимости за счет привлечения международного капитала, передовых технологий и современных управленческих практик", - подытожил он.

    Юсиф Абдуллаев Агентство поощрения инвестиций и экспорта (AZPROMO) Иностранные инвестиции Аграрный сектор
    Azərbaycan BƏƏ və Hindistan investorları ilə pambıqçılıq sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edir
    Azerbaijan eyes cooperation with UAE, India in cotton sector

