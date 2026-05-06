    Мирзоян: Армения ожидает положительных результатов от диалога с Турцией

    06 мая, 2026
    Мирзоян: Армения ожидает положительных результатов от диалога с Турцией

    Диалог между Арменией и Турцией достиг достаточного уровня, чтобы принести благоприятные результаты.

    Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян в ходе дискуссии, состоявшейся в рамках международной конференции "Ереванский диалог - 2026".

    "У нас прекрасный диалог с Турцией. Было множество возможностей для сотрудничества, буквально вчера наши представители подписали меморандум о совместном восстановлении исторического Анийского моста, расположенного на границе Армении и Турции", - отметил он.

    Мирзоян также подчеркнул, что неделю назад состоялось третье заседание рабочей группы, которая обсудила вопрос восстановоения железнодорожного сообщения между Арменией и Турцией по маршруту Гюмри-Карс.

    "У нас есть многочисленные примеры сотрудничества, но граница, в целом, закрыта. Мы выразили двустороннюю готовность к установлению дипломатических отношений, выразили двусторонний интерес и готовность к полному открытию границы. На первом этапе была достигнута договоренность об открытии границы для граждан и дипломатов третьих стран", - сказал он.

    Арарат Мирзоян Армяно-турецкие отношения
    Mirzoyan: Ermənistan Türkiyə ilə dialoqdan müsbət nəticələr gözləyir
    Mirzoyan: Armenia–Türkiye dialogue 'excellent,' matured for positive outcomes

