В Омской области РФ 14 детей и педагог отравились из-за утечки газа

Четырнадцать детей и педагог отравились газом в Омской области РФ.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на Минздрав региона.

Сообщается, что дети были на экскурсии. Во время работ по опрессовке на газопроводе произошла утечка природного газа. Детей эвакуировали с места происшествия, им оказывается необходимая медицинская помощь. Жизни и здоровью детей ничего не угрожает.