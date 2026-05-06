    Посол: Кыргызстан ждет решения Баку по земельному участку для посольства

    Внешняя политика
    • 06 мая, 2026
    • 13:53
    Кыргызстан ожидает от правительства Азербайджана выделения земельного участка для строительства нового здания посольства.

    Об этом Report заявил посол Кыргызстана в Азербайджане Максат Мамытканов.

    Дипломат отметил, что реализация проекта зависит от решения азербайджанской стороны и подчеркнул заинтересованность Кыргызстана в скорейшем продвижении процесса.

    "Кыргызская сторона заинтересована в скорейшей реализации проекта", - отметил Мамытканов.

    Максат Мамытканов Посольство Кыргызстана в Азербайджане
    Səfir: Qırğızıstan Bakıda yeni səfirlik binasının tikintisi üçün torpaq sahəsinin ayrılmasını gözləyir
    Kyrgyzstan awaiting Baku's decision on land plot for new embassy building

