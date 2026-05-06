Посол: Кыргызстан ждет решения Баку по земельному участку для посольства

Кыргызстан ожидает от правительства Азербайджана выделения земельного участка для строительства нового здания посольства.

Об этом Report заявил посол Кыргызстана в Азербайджане Максат Мамытканов.

Дипломат отметил, что реализация проекта зависит от решения азербайджанской стороны и подчеркнул заинтересованность Кыргызстана в скорейшем продвижении процесса.

"Кыргызская сторона заинтересована в скорейшей реализации проекта", - отметил Мамытканов.