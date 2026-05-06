Səfir: Qırğızıstan Bakıda yeni səfirlik binasının tikintisi üçün torpaq sahəsinin ayrılmasını gözləyir
- 06 may, 2026
- 14:00
Qırğızıstan Azərbaycan hökumətindən səfirliyin yeni binasının tikintisi üçün torpaq sahəsinin ayrılmasını gözləyir.
Bunu "Report"a açıqlamasında Qırğızıstanın Azərbaycandakı səfiri Maksat Mamıtkanov deyib.
Diplomat qeyd edib ki, layihənin həyata keçirilməsi Azərbaycan tərəfinin qərarından asılıdır. O, Qırğızıstanın prosesin tezləşdirilməsində maraqlı olduğunu vurğulayıb.
"Qırğızıstan tərəfi layihənin tezliklə həyata keçirilməsində maraqlıdır", - Mamıtkanov qeyd edib.
