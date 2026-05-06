В Омской области РФ разбился легкомоторный самолет, погибли двое

Легкомоторный самолет "Аэропракт-22", который проводил мониторинг лесных пожаров, разбился в Омской области. В результате крушения погибли два человека.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Между тем, в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили, что инцидент произошел около деревни Кошкарево Азовского немецкого национального района Омской области.

"Воздушное судно "Аэропракт-22", эксплуатируемое ООО "Авиабаза", потерпело крушение при выполнении авиационных работ", - сообщили в пресс-службе.