В Омской области РФ разбился легкомоторный самолет, погибли двое
В регионе
- 06 мая, 2026
- 11:48
Легкомоторный самолет "Аэропракт-22", который проводил мониторинг лесных пожаров, разбился в Омской области. В результате крушения погибли два человека.
Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Между тем, в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили, что инцидент произошел около деревни Кошкарево Азовского немецкого национального района Омской области.
"Воздушное судно "Аэропракт-22", эксплуатируемое ООО "Авиабаза", потерпело крушение при выполнении авиационных работ", - сообщили в пресс-службе.
