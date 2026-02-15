В Сумгайыте 33-летний мужчина умер от удушья угарным газом

В Сумгайыте 33-летний мужчина умер, отравившись угарным газом.

Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел в одном из частных домов на улице Дузлаг в 52-м квартале.

Согласно информации, Амиль Гараев (1993 г.р.) скончался из-за отравления угарным газом в ванной комнате.

По факту проводится расследование.