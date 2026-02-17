Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Брат арестованного судьи подал в суд на бывшего режиссера Кукольного театра

    Происшествия
    • 17 февраля, 2026
    • 15:25
    Брат арестованного судьи подал в суд на бывшего режиссера Кукольного театра

    На бывшего главного режиссера Азербайджанского государственного Кукольного театра Саиду Хагвердиеву подана жалоба в Ясамальский районный суд.

    Как сообщает Report, брат находящегося под арестом судьи Эльсуна Ахмедова - Афсун Ахмедов и его супруга, актриса Нармин Ахмедова, инициировали судебное разбирательство против нее в порядке частного обвинения.

    Адвокат Хагвердиевой Асим Аббасов сообщил, что в настоящее время судебные заседания неоднократно откладывались из-за ряда недочетов в исковом заявлении, которые необходимо устранить.

    В своей жалобе Нармин и Афсун Ахмедовы обвиняют бывшего режиссера в распространении клеветнических сведений о них во время выступлений в социальных сетях, а также в умышленном унижении их чести и достоинства в недопустимой форме.

    Истцы требуют привлечь ее к уголовной ответственности по статьям 147.2 (клевета) и 148 (оскорбление) УК Азербайджанской Республики.

    Рассмотрение жалобы поручено судье Ясамальского районного суда Орхану Мамедову.

