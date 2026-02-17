Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Сотрудник МЧС: Оборудование для разминирования постоянно обновляется

    Карабах
    • 17 февраля, 2026
    • 15:23
    Сотрудник МЧС: Оборудование для разминирования постоянно обновляется

    Оборудование для разминирования на освобожденных территориях постоянно обновляется.

    Как сообщает командированный в Агдам корреспондент Report, об этом сказал журналистам начальник отдела Службы спасения особого риска Алекбер Алекберов во время медиатура, организованного МЧС для ознакомления с ходом работ по разминированию на освобожденных территориях.

    Он подчеркнул, что наряду с масштабными восстановительными работами на освобожденных территориях, деятельность по разминированию также продолжается ускоренными темпами:

    "В этом процессе также активно участвуют силы и техника Специального полка противоминной обороны Службы спасения особого риска МЧС Азербайджана. Личный состав допускается к разминированию только после оснащения самым современным оборудованием. Имеющееся оборудование регулярно обновляется техникой нового поколения. Также мы оснащены четырьмя механическими средствами разминирования GCS 200. Еще раз обращаюсь к гражданам с призывом во время поездок на освобожденные территории соблюдать установленные маршруты и не заходить в запрещенные зоны".

    Алекбер Алекберов МЧС Азербайджана разминирование
    FHN rəsmisi: Minatəmizləmə əməliyyatlarında istifadə olunan avadanlıqlar mütəmadi yenilənir
    Ты - Король

    Последние новости

    15:42

    МЧС: Операции по разминированию проводятся с высокой точностью

    Карабах
    15:42

    Азербайджан и Иордания обсудили совместные проекты в сфере градостроительства

    Инфраструктура
    15:40

    В Неаполе в здании исторического театра произошел пожар, есть пострадавшие

    Другие страны
    15:40

    В Ansys заявили о возможности ускорить производство аэрокосмических компонентов до одного года

    Другие
    15:39

    На очередном заседании Милли Меджлиса рассмотрят 10 вопросов

    Милли Меджлис
    15:34

    В Азербайджане проведут очередной эпизоотологический мониторинг против птичьего гриппа

    Здоровье
    15:33

    МИД Азербайджана: Трагедия в Гарадаглы навечно останется в памяти как преступление против человечества

    Внутренняя политика
    15:30

    Президентские выборы в Кыргызстане состоятся в январе 2027 года

    В регионе
    15:29

    Армен Григорян обсудил с послом Казахстана экономические возможности в рамках TRIPP

    В регионе
    Лента новостей