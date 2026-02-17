Сотрудник МЧС: Оборудование для разминирования постоянно обновляется

Оборудование для разминирования на освобожденных территориях постоянно обновляется.

Как сообщает командированный в Агдам корреспондент Report, об этом сказал журналистам начальник отдела Службы спасения особого риска Алекбер Алекберов во время медиатура, организованного МЧС для ознакомления с ходом работ по разминированию на освобожденных территориях.

Он подчеркнул, что наряду с масштабными восстановительными работами на освобожденных территориях, деятельность по разминированию также продолжается ускоренными темпами:

"В этом процессе также активно участвуют силы и техника Специального полка противоминной обороны Службы спасения особого риска МЧС Азербайджана. Личный состав допускается к разминированию только после оснащения самым современным оборудованием. Имеющееся оборудование регулярно обновляется техникой нового поколения. Также мы оснащены четырьмя механическими средствами разминирования GCS 200. Еще раз обращаюсь к гражданам с призывом во время поездок на освобожденные территории соблюдать установленные маршруты и не заходить в запрещенные зоны".