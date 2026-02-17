США создадут в ЕС коридор газопроводов для замены поставок из РФ

Соединенные Штаты планируют создать в Европе простирающийся с севера на юг так называемый вертикальный коридор газопроводов, чтобы заменить собственными энергоресурсами поставки из России.

Как передает Report, об этом заявил американский министр энергетики Кристофер Райт, выступая во Французском институте международных отношений в Париже.

Он отметил, что США несколько лет наблюдали за тем, как возрастает зависимость Европы от энергоресурсов из РФ.

"Поэтому наша цель состоит в том, чтобы попытаться работать с европейскими странами над решением этой проблемы. Одна из идей заключается в создании вертикального коридора. Как вы знаете, из России в западном направлении идут пять трубопроводов. Мы можем импортировать СПГ на севере, в Литву и Польшу, а на юге - в Хорватию и Грецию. Затем мы хотим построить и заполнить трубопроводную сеть, чтобы снабжать Центральную Европу более дешевым и надежным природным газом", - сказал министр энергетики США.