Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    США создадут в ЕС коридор газопроводов для замены поставок из РФ

    Другие страны
    • 17 февраля, 2026
    • 22:54
    США создадут в ЕС коридор газопроводов для замены поставок из РФ

    Соединенные Штаты планируют создать в Европе простирающийся с севера на юг так называемый вертикальный коридор газопроводов, чтобы заменить собственными энергоресурсами поставки из России.

    Как передает Report, об этом заявил американский министр энергетики Кристофер Райт, выступая во Французском институте международных отношений в Париже.

    Он отметил, что США несколько лет наблюдали за тем, как возрастает зависимость Европы от энергоресурсов из РФ.

    "Поэтому наша цель состоит в том, чтобы попытаться работать с европейскими странами над решением этой проблемы. Одна из идей заключается в создании вертикального коридора. Как вы знаете, из России в западном направлении идут пять трубопроводов. Мы можем импортировать СПГ на севере, в Литву и Польшу, а на юге - в Хорватию и Грецию. Затем мы хотим построить и заполнить трубопроводную сеть, чтобы снабжать Центральную Европу более дешевым и надежным природным газом", - сказал министр энергетики США.

    США Европа Россия поставки газа
    Ты - Король

    Последние новости

    23:13

    В бакинском поселке УПД-НЗС будут перебои с водоснабжением

    Инфраструктура
    23:11

    Зеленский: ВС РФ бьют по Украине даже в день переговоров

    Другие страны
    23:08

    Баку и Тбилиси провели очередной раунд межмидовских политконсультаций

    Внешняя политика
    22:54

    США создадут в ЕС коридор газопроводов для замены поставок из РФ

    Другие страны
    22:47

    Пезешкиан: Иран готов подтвердить отсутствие ядерного оружия в стране

    В регионе
    22:39

    Сибига: Россия целенаправленно атакует американские компании в Украине

    Другие страны
    22:36

    США, РФ и Украина договорились продолжить переговоры 18 февраля - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    22:24

    США возобновят обогащение урана

    Другие страны
    22:13

    Генсек ООН высоко оценил переговоры РФ, Украины и США в Женеве

    Другие страны
    Лента новостей