Новой главой мониторинговой миссии ЕС в Армении назначена Сату Койву
В регионе
18 февраля, 2026
- 00:09
Совет Европейского союза 17 февраля назначил Сату Койву новой главой мониторинговой миссии ЕС в Армении (EUMA).
Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Совета.
Согласно информации, Койву приступит к исполнению своих обязанностей 20 февраля. Она сменит на этом посту Маркуса Риттера.
Напомним, что EUMA начала свою работу 20 февраля 2023 года. Совет ЕС 30 января 2025 года продлил мандат наблюдательной миссии в Армении на два года - до 19 февраля 2027 года.
