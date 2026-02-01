Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Новой главой мониторинговой миссии ЕС в Армении назначена Сату Койву

    В регионе
    • 18 февраля, 2026
    • 00:09
    Новой главой мониторинговой миссии ЕС в Армении назначена Сату Койву

    Совет Европейского союза 17 февраля назначил Сату Койву новой главой мониторинговой миссии ЕС в Армении (EUMA).

    Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Совета.

    Согласно информации, Койву приступит к исполнению своих обязанностей 20 февраля. Она сменит на этом посту Маркуса Риттера.

    Напомним, что EUMA начала свою работу 20 февраля 2023 года. Совет ЕС 30 января 2025 года продлил мандат наблюдательной миссии в Армении на два года - до 19 февраля 2027 года.

    мониторинговая миссия Армения Евросоюз
    Ermənistandakı Aİ Monitorinq Missiyasına yeni rəhbər təyin edilib
