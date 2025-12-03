Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Документ: Продолжительность миссии ЕС на границе с Азербайджаном зависит от нужд Еревана

    В регионе
    • 03 декабря, 2025
    • 15:10
    Документ: Продолжительность миссии ЕС на границе с Азербайджаном зависит от нужд Еревана

    Ереван и Брюссель договорились сохранить присутствие миссии ЕС (EUMA) на границе с Азербайджаном на срок в зависимости от потребностей и нужд Армении.

    Как сообщает Report, данный пункт отражен в документе "Стратегическая повестка партнерства Армения-ЕС", принятого 2 декабря 2025 года в Брюсселе и опубликованного сегодня на сайте МИД Армении.

    "Обеспечить полный оперативный потенциал Миссии ЕС в Армении (EUMA) с целью наблюдения и предоставления отчетов о ситуации в области безопасности вдоль границы с Азербайджаном, содействия безопасности людей в затронутых конфликтом районах Армении и укрепления доверия в поддержку мира и стабильности в регионе. Работать над сохранением присутствия EUMA так долго, как это необходимо", - говорится в документе.

    Напомним, что EUMA начала свою работу 20 февраля 2023 года. Совет ЕС 30 января 2025 года продлил мандат наблюдательной миссии в Армении на два года - до 19 февраля 2027 года.

