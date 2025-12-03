İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Azərbaycanla sərhəddə Aİ missiyasının iştirak müddəti İrəvanın ehtiyaclarından asılıdır - Sənəd

    Region
    • 03 dekabr, 2025
    • 15:18
    Azərbaycanla sərhəddə Aİ missiyasının iştirak müddəti İrəvanın ehtiyaclarından asılıdır - Sənəd

    İrəvan və Brüssel Azərbaycanla sərhəddə Avropa İttifaqı missiyasının (EUMA) iştirak müddətinin Ermənistanın ehtiyac və tələbatlarından asılı olaraq qoruyub saxlamağa razılaşıblar.

    "Report"un məlumatına görə, bu bənd 2025-ci il dekabrın 2-də Brüsseldə qəbul edilən və bu gün Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin saytında dərc olunan "Ermənistan-Aİ Tərəfdaşlığının Strateji Gündəliyi" sənədində əks olunub.

    Sənəddə Azərbaycanla sərhəd boyunca təhlükəsizlik vəziyyətinə nəzarət və hesabatların təqdimatı, Ermənistanın münaqişədən təsirlənmiş bölgələrində insanların təhlükəsizliyinə kömək edilməsi, regionda sülh və sabitliyə dəstək məqsədilə etimadın möhkəmləndirilməsi üçün Avropa İttifaqının Ermənistandakı Missiyasının (EUMA) tam operativ potensialını təmin etmək göstərilir. Qeyd olunub ki, EUMA-nın iştirakını zəruri olduğu müddətcə qoruyub saxlamaq üçün çalışılmalıdır.

    Xatırladaq ki, EUMA öz işinə 2023-cü il fevralın 20-də başlayıb. Avropa İttifaqı (Aİ) Şurası 2025-ci il yanvarın 30-da Ermənistandakı müşahidə missiyasının mandatını iki il - 19 fevral 2027-ci ilədək uzadıb.

    Ermənistan Avropa İttifaqı
    Документ: Продолжительность миссии ЕС на границе с Азербайджаном зависит от нужд Еревана
    Document: Duration of EU mission on Armenia–Azerbaijan border to depend on Yerevan's needs

    Son xəbərlər

    15:52

    Avropa ölkələrindən Azərbaycana 10 ayda gələn turistlərin sayı açıqlanıb

    Turizm
    15:50
    Foto

    Göyçayda milli-mənəvi kimlik və müasir çağırışlara həsr olunan regional konfrans keçirilib - YENİLƏNİB

    Din
    15:49

    Azərbaycanın turizm sektoru Yeni il üçün nə vəd edir? – ARAŞDIRMA

    Turizm
    15:48
    Rəy

    Putindən Avropa təhdidi - qitənin Rusiyaya verdiyi dərslər - ŞƏRH

    Analitika
    15:45

    Azərbaycan Ordusunun dinc və müharibə dövrlərində maddi-texniki vasitələrlə təminatı qaydası təsdiqlənib

    Hərbi
    15:40

    Azərbaycanın dövlət qurumlarına kiberhücumlar noyabrda 42 % azalıb

    İKT
    15:35
    Foto

    Baş prokuror Nyu-Yorkda qlobal antikorrupsiya mexanizmlərinin yenilənməsini dəstəkləyib

    Xarici siyasət
    15:29

    Azərbaycan Qars və İğdırda ticarət evləri aça bilər

    Biznes
    15:29

    Livanın İsraillə atəşkəsə nəzarət orqanına rəhbər təyinatı olub

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti