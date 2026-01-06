Azərbaycan Həndbol Federasiyasının rəsmisi Avropa çempionatı matçına təyinat alıb
Fərdi
- 06 yanvar, 2026
- 09:36
Azərbaycan Həndbol Federasiyasının (AHF) İdman şöbəsinin müdiri, beynəlxalq dərəcəli nümayəndə İsgəndər Əsgərov təyinat alıb.
Bu barədə "Report"a AHF-dən məlumat verilib.
Təcrübəli mütəxəssis kişi həndbolçular arasında AVRO-2028-in seçmə mərhələsinin Bolqarıstan - Türkiyə görüşündə Avropa Həndol Federasiyanın nümayəndəsi olacaq.
Yanvarın 7-də Şumen şəhərində keçiriləcək matçı rumıniyalı hakimlər briqadası idarə edəcək.
