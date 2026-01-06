İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (06.01.2026)

    Maliyyə
    • 06 yanvar, 2026
    • 09:05
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (06.01.2026)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,4 % artaraq 1,9947 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,1 % azalaraq 2,0920 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9947

    100 Rusiya rublu

    2,0920

    1 Avstraliya dolları

    1,1432

    1 Belarus rublu

    0,5778

    1 Bolqarıstan levi

    -

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1177

    1 Çexiya kronu

    0,0824

    1 Çin yuanı

    0,2435

    1 Danimarka kronu

    0,2670

    1 Gürcü larisi

    0,6302

    1 Honq Konq dolları

    0,2183

    1 Hindistan rupisi

    0,0189

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,3043

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1856

    1 İsveçrə frankı

    2,1488

    1 İsrail şekeli

    0,5384

    1 Kanada dolları

    1,2350

    1 Küveyt dinarı

    5,5339

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3314

    1 Qətər rialı

    0,4664

    1 Qırğız somu

    0,0195

    100 Macarıstan forinti

    0,5194

    1 Moldova leyi

    0,1017

    1 Norveç kronu

    0,1697

    100 Özbək somu

    0,0142

    100 Pakistan rupisi

    0,6070

    1 Polşa zlotası

    0,4735

    1 Rumıniya leyi

    0,3920

    1 Serbiya dinarı

    0,0169

    1 Sinqapur dolları

    1,3279

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4533

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3240

    Türk lirəsi

    0,0395

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0401

    Yapon yeni

    1,0870

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9857

    Qızıl

    7594,7415

    Gümüş

    133,7874

    Platin

    3964,6040

    Palladium

    2969,7215
