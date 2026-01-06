Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (06.01.2026)
- 06 yanvar, 2026
- 09:05
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,4 % artaraq 1,9947 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,1 % azalaraq 2,0920 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9947
|
100 Rusiya rublu
|
2,0920
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1432
|
1 Belarus rublu
|
0,5778
|
1 Bolqarıstan levi
|
-
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1177
|
1 Çexiya kronu
|
0,0824
|
1 Çin yuanı
|
0,2435
|
1 Danimarka kronu
|
0,2670
|
1 Gürcü larisi
|
0,6302
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2183
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0189
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,3043
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1856
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1488
|
1 İsrail şekeli
|
0,5384
|
1 Kanada dolları
|
1,2350
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5339
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3314
|
1 Qətər rialı
|
0,4664
|
1 Qırğız somu
|
0,0195
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5194
|
1 Moldova leyi
|
0,1017
|
1 Norveç kronu
|
0,1697
|
100 Özbək somu
|
0,0142
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6070
|
1 Polşa zlotası
|
0,4735
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3920
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0169
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3279
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4533
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3240
|
Türk lirəsi
|
0,0395
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0401
|
Yapon yeni
|
1,0870
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9857
|
Qızıl
|
7594,7415
|
Gümüş
|
133,7874
|
Platin
|
3964,6040
|
Palladium
|
2969,7215