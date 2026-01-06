Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.01.2026)
- 06 января, 2026
- 09:15
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,4%, до 1,9947 маната, а курс 100 российских рублей упал на 1,1%, до 2,092 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9947
|
100 российских рублей
|
2,0920
|
1 австралийский доллар
|
1,1432
|
1 белорусский рубль
|
0,5778
|
1 болгарский лев
|
-
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1177
|
1 чешская крона
|
0,0824
|
1 китайский юань
|
0,2435
|
1 датская крона
|
0,2670
|
1 грузинский лари
|
0,6302
|
1 гонконгский доллар
|
0,2183
|
1 индийская рупия
|
0,0189
|
1 британский фунт
|
2,3043
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1856
|
1 швейцарский франк
|
2,1488
|
1 израильский шекель
|
0,5384
|
1 канадский доллар
|
1,2350
|
1 кувейтский динар
|
5,5339
|
100 казахстанских тенге
|
0,3314
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0195
|
100 венгерских форинтов
|
0,5194
|
1 молдавский лей
|
0,1017
|
1 норвежская крона
|
0,1697
|
100 узбекских сомов
|
0,0142
|
100 пакистанских рупий
|
0,6070
|
1 польский злотый
|
0,4735
|
1 румынский лей
|
0,3920
|
1 сербский динар
|
0,0169
|
1 сингапурский доллар
|
1,3279
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4533
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3240
|
1 Турецкая лира
|
0,0395
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0401
|
100 Японских йен
|
1,0870
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9857
|
Золото
|
7594,7415
|
Серебро
|
133,7874
|
Платина
|
3964,6040
|
Палладий
|
2969,7215