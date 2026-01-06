Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.01.2026)

    Финансы
    • 06 января, 2026
    • 09:15
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.01.2026)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,4%, до 1,9947 маната, а курс 100 российских рублей упал на 1,1%, до 2,092 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9947

    100 российских рублей

    2,0920

    1 австралийский доллар

    1,1432

    1 белорусский рубль

    0,5778

    1 болгарский лев

    -

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1177

    1 чешская крона

    0,0824

    1 китайский юань

    0,2435

    1 датская крона

    0,2670

    1 грузинский лари

    0,6302

    1 гонконгский доллар

    0,2183

    1 индийская рупия

    0,0189

    1 британский фунт

    2,3043

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1856

    1 швейцарский франк

    2,1488

    1 израильский шекель

    0,5384

    1 канадский доллар

    1,2350

    1 кувейтский динар

    5,5339

    100 казахстанских тенге

    0,3314

    1 катарский риал

    0,4664

    1 киргизский сом

    0,0195

    100 венгерских форинтов

    0,5194

    1 молдавский лей

    0,1017

    1 норвежская крона

    0,1697

    100 узбекских сомов

    0,0142

    100 пакистанских рупий

    0,6070

    1 польский злотый

    0,4735

    1 румынский лей

    0,3920

    1 сербский динар

    0,0169

    1 сингапурский доллар

    1,3279

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4533

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3240

    1 Турецкая лира

    0,0395

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0401

    100 Японских йен

    1,0870

    1 Новозеландский доллар

    0,9857

    Золото

    7594,7415

    Серебро

    133,7874

    Платина

    3964,6040

    Палладий

    2969,7215
