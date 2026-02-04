Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    • 04 февраля, 2026
    • 14:14
    АЖД: Принимаются комплексные меры контроля в связи с непогодой

    "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) принимают комплексные меры контроля для безопасной доставки пассажиров и грузов на фоне нестабильных погодных условий, наблюдающихся в стране.

    Об этом в ответ на запрос Report сообщили в АЖД.

    Согласно информации, в настоящее время все поезда курсируют по графику.

    "Мы призываем пассажиров быть осторожными при передвижении по платформам и пересекать железнодорожные пути только через соответствующие переходы", - предупредили в АЖД.

