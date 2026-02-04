АЖД: Принимаются комплексные меры контроля в связи с непогодой

"Азербайджанские железные дороги" (АЖД) принимают комплексные меры контроля для безопасной доставки пассажиров и грузов на фоне нестабильных погодных условий, наблюдающихся в стране.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в АЖД.

Согласно информации, в настоящее время все поезда курсируют по графику.

"Мы призываем пассажиров быть осторожными при передвижении по платформам и пересекать железнодорожные пути только через соответствующие переходы", - предупредили в АЖД.