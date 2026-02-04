İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    ADY: Qeyri-sabit hava şəraiti ilə bağlı kompleks nəzarət tədbirləri görülür

    İnfrastruktur
    • 04 fevral, 2026
    • 13:59
    ADY: Qeyri-sabit hava şəraiti ilə bağlı kompleks nəzarət tədbirləri görülür

    "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC (ADY) ölkə ərazisində müşahidə olunan qeyri-sabit hava şəraiti ilə əlaqədar, sərnişinlərin və yüklərin mənzil başına təhlükəsiz çatdırılması məqsədilə kompleks nəzarət tədbirləri görür.

    Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq ADY-dən bildirilib.

    Qurumun məlumatına görə, hazırda bütün qatarlar qrafik üzrə hərəkəti təmin edilir.

    "Sərnişinlərimizi platformalarda hərəkət zamanı diqqətli olmağa və dəmiryol xətlərini yalnız müvafiq keçidlərdən istifadə etməklə keçməyə çağırırıq", - deyə məlumatda qeyd edilib.

    ADY sərnişindaşıma kompleks tədbirlər

