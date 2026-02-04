ADY: Qeyri-sabit hava şəraiti ilə bağlı kompleks nəzarət tədbirləri görülür
İnfrastruktur
- 04 fevral, 2026
- 13:59
"Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC (ADY) ölkə ərazisində müşahidə olunan qeyri-sabit hava şəraiti ilə əlaqədar, sərnişinlərin və yüklərin mənzil başına təhlükəsiz çatdırılması məqsədilə kompleks nəzarət tədbirləri görür.
Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq ADY-dən bildirilib.
Qurumun məlumatına görə, hazırda bütün qatarlar qrafik üzrə hərəkəti təmin edilir.
"Sərnişinlərimizi platformalarda hərəkət zamanı diqqətli olmağa və dəmiryol xətlərini yalnız müvafiq keçidlərdən istifadə etməklə keçməyə çağırırıq", - deyə məlumatda qeyd edilib.
Son xəbərlər
14:09
Rektor: Özbəkistan Dövlət Dünya Dilləri Universitetində Azərbaycan dili ikinci əsas dil olduElm və təhsil
14:09
Nazir müavini: "Çexiya-Azərbaycan əməkdaşlığının gələcəyi "yaşıl enerji" və infrastrukturdadır" - MÜSAHİBƏİnfrastruktur
14:08
Cəlilabadda qardaşının övladlarını baltalayan əmi ölübHadisə
13:59
ADY: Qeyri-sabit hava şəraiti ilə bağlı kompleks nəzarət tədbirləri görülürİnfrastruktur
13:53
Foto
Azərbaycan Türkiyə holdinqi ilə aqrar sektora sərmayə cəlb olunmasını müzakirə edibASK
13:49
Azərbaycana qarşı cinayətlər törətmiş şəxslərin ədalət məhkəməsinə çıxarılması haqqın bərpasıdır - RƏYDaxili siyasət
13:49
Çin lideri Rusiya ilə əlaqələrin inkişafına dair genişmiqyaslı plan hazırlamağı təklif edib - YENİLƏNİBDigər ölkələr
13:35
Səfir: "Özbəkistan və Azərbaycan 10 milyard dollarlıq investisiya paketi formalaşdırır"Biznes
13:28