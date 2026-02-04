Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Армения при новой Конституции сохранит парламентскую форму правления

    04 февраля, 2026
    • 14:34
    Армения при новой Конституции сохранит парламентскую форму правления

    Новая Конституция Армении, проект которой будет готов в марте 2026 года, не предусматривает смены формы правления.

    Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом заявила министр юстиции Србуи Галян на пресс-конференции.

    По ее словам, страна останется парламентской республикой. "Принято решение не менять форму правления, то есть мы продолжим оставаться страной с парламентской формой правления", – сказала Галян.

    Кроме того, глава ведомства отметила, что работу над разработкой нового текста Конституции планируется завершить в течение полугода.

    "Одним из наших приоритетов на предстоящий год является завершение работы над текстом новой Конституции. Мы не будем отклоняться от сроков, о которых неоднократно говорили, и месяцем подведения итогов нашей работы по-прежнему остается март. То есть к марту у нас будет текст, который будет опубликован", - отметила она.

    Армения конституция Србуи Галян
    Ermənistanın yeni konstitusiyası idarəetmə formasının dəyişdirilməsini nəzərdə tutmur
    Armenia's new constitution will keep parliamentary system
