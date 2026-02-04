Армения при новой Конституции сохранит парламентскую форму правления

Новая Конституция Армении, проект которой будет готов в марте 2026 года, не предусматривает смены формы правления.

Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом заявила министр юстиции Србуи Галян на пресс-конференции.

По ее словам, страна останется парламентской республикой. "Принято решение не менять форму правления, то есть мы продолжим оставаться страной с парламентской формой правления", – сказала Галян.

Кроме того, глава ведомства отметила, что работу над разработкой нового текста Конституции планируется завершить в течение полугода.

"Одним из наших приоритетов на предстоящий год является завершение работы над текстом новой Конституции. Мы не будем отклоняться от сроков, о которых неоднократно говорили, и месяцем подведения итогов нашей работы по-прежнему остается март. То есть к марту у нас будет текст, который будет опубликован", - отметила она.