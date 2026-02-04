İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri

    Ermənistanın yeni konstitusiyası idarəetmə formasının dəyişdirilməsini nəzərdə tutmur

    Region
    • 04 fevral, 2026
    • 14:46
    Ermənistanın yeni konstitusiyası idarəetmə formasının dəyişdirilməsini nəzərdə tutmur

    Layihəsi 2026-cı ilin martında hazır olacaq Ermənistanın yeni konstitusiyası idarəetmə formasının dəyişdirilməsini nəzərdə tutmur.

    "Report" Ermənistan KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ədliyyə naziri Srbui Qalyan mətbuat konfransında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, ölkə parlamentli respublika olaraq qalacaq: "İdarəetmə formasını dəyişdirməmək barədə qərar qəbul edilib, yəni biz parlament idarəetmə formasına malik ölkə kimi qalmağa davam edəcəyik".

    Ermənistan konstitusiya
    Армения при новой Конституции сохранит парламентскую форму правления
    Armenia's new constitution will keep parliamentary system

    Son xəbərlər

    15:19

    Ötən il 935 zal nəzarətçisi bazadan çıxarılıb, onlardan 6-sı məsuliyyətə cəlb edilib

    Elm və təhsil
    15:19

    Nizami rayonunda qətl törətməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    15:17

    Bu il rezidentura imtahanları elektron formada olacaq

    Elm və təhsil
    15:17

    Azərbaycanın U-17 millisi Gürcüstan komandası ilə iki yoxlama oyunu keçirəcək

    Futbol
    15:10

    Kremldə Makronun Putinlə danışıqlara hazırlıq barədə bəyanatları təkzib edilib

    Digər ölkələr
    15:08

    Rusiya taxılı daşıyan yük qatarı Azərbaycandan tranzit keçməklə Ermənistana göndəriləcək

    Xarici siyasət
    15:05

    "Naftoqaz": Ukrayna ABŞ-dən 100 milyon kubmetr həcmində ilk LNG partiyasını qəbul edib

    Region
    15:02

    Fransa Ukraynaya 71 milyon avro ayıracaq

    Digər ölkələr
    14:51

    Cəlilabadda qardaşı övladlarını baltalayan şəxsin ölümünün ilkin səbəbi açıqlanıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti