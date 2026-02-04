Ermənistanın yeni konstitusiyası idarəetmə formasının dəyişdirilməsini nəzərdə tutmur
- 04 fevral, 2026
- 14:46
Layihəsi 2026-cı ilin martında hazır olacaq Ermənistanın yeni konstitusiyası idarəetmə formasının dəyişdirilməsini nəzərdə tutmur.
"Report" Ermənistan KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ədliyyə naziri Srbui Qalyan mətbuat konfransında bildirib.
Onun sözlərinə görə, ölkə parlamentli respublika olaraq qalacaq: "İdarəetmə formasını dəyişdirməmək barədə qərar qəbul edilib, yəni biz parlament idarəetmə formasına malik ölkə kimi qalmağa davam edəcəyik".
