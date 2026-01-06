Ilham Aliyev WUF13 Azerbaijan-Armenia peace process US Military Operation in Venezuela
    Finance
    • 06 January, 2026
    • 10:03
    CBA currency exchange rates (06.01.2026)

    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro increased by 0.4% to 1.9947 manats, and 100 Russian rubles fell by 1.1% to 2.0920 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    1.9947

    100 RUB (Russian ruble)

    2.0920

    1 AUD (Australian dollar)

    1.1432

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5778

    1 BGN (Bulgarian lev)

    -

    1 AED (UAE dirham)

    0.4628

    100 KRW (South Korean won)

    0.1177

    1 CZK (Czech koruna)

    0.0824

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2435

    1 DKK (Danish krone)

    0.2670

    1 GEL (Georgian lari)

    0.6302

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.2183

    1 INR (Indian rupee)

    0.0189

    1 GBP (British pound)

    2.3043

    10,000 IRR (Iranian rial)

    -

    1 SEK (Swedish krona)

    0.1856

    1 CHF (Swiss franc)

    2.1488

    1 ILS (Israeli shekel)

    0.5384

    1 CAD (Canadian dollar)

    1.2350

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    5.5339

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.3314

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.4664

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.0195

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.5194

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.1017

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.1697

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.0142

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.6070

    1 PLN (Polish złoty)

    0.4735

    1 RON (Romanian leu)

    0.3920

    1 RSD (Serbian dinar)

    0.0169

    1 SGD (Singapore dollar)

    1.3279

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    0.4533

    1 SDR (IMF)

    2.3240

    1 TRY (Turkish lira)

    0.0395

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.4857

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    0.0401

    100 JPY (Japanese yen)

    1.0870

    1 NZD (New Zealand dollar)

    0.9857

    Gold (1 ounce)

    7,594.7415

    Silver (1 ounce)

    133.7874

    Platinum (1 ounce)

    3,964.6040

    Palladium (1 ounce)

    2,969.7215
    Azerbaijan Central Bank currency exchange rates CBA
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (06.01.2026)
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.01.2026)

