Новые детали смерти обвиняемого в убийстве племянницы в Учтепе - ОБНОВЛЕНО

Стали известны некоторые подробности смерти Али Нагиева, арестованного по обвинению в жестоком убийстве племянницы и покушении на племянника в Джалилабаде.

Как сообщает Report со ссылкой на источники, Нагиев содержался один в камере изолятора и бросился вниз головой со второго яруса кровати. Его поместили в Республиканскую нейрохирургическую больницу в тяжелом состоянии. Несмотря на усилия врачей, мужчина вскоре скончался.

В медучреждении в свою очередь сообщили, что обвиняемый поступил 3 февраля около 00:10 из Джалилабадской центральной районной больницы. Его в крайне тяжелом состоянии поместили в отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии.

"У Али Нагиева были диагностированы открытая черепно-мозговая травма, тяжелый ушиб головного мозга, внутримозговая гематома левой височной доли, острая левосторонняя субдуральная гематома, дислокационный синдром, линейный перелом левой теменной кости с переходом на височную, а также множественные гематомы. Пациенту была проведена сложная операция. Несмотря на интенсивные реанимационные мероприятия, 4 февраля 2026 года около 01:00 была констатирована его биологическая смерть", - отметили РНБ.

Первым информацию распространил портал Оxu.az.

14:15

В Джалилабадском районе скончался Али Нагиев, обвиняемый в убийстве племянницы и нанесении тяжелых травм племяннику.

Как сообщает муганское бюро Report, 49-летний Нагиев скончался в ночные часы.

Причина его смерти в настоящее время устанавливается.

Напомним, трагедия произошла три дня назад в селе Учтепе. В результате нападения собственного дяди 15-летняя Хагигат Нагиева погибла, ее 14-летний брат Гусейн получил тяжелые ранения. Мужчина использовал топор и, по словам очевидцев, был в состоянии алкогольного опьянения.

Подозреваемый был задержан правоохранительными органами. Прокуратура Джалилабадского района возбудила уголовное дело по статьям 120.1 (умышленное убийство) и 29, 120.2.7 (покушение на умышленное убийство двух лиц) УК АР. В настоящий момент велось предварительное следствие.