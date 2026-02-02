Прокуратура Джалилабада возбудила уголовное дело по факту покушения мужчины на племянников

Прокуратура Джалилабадского района возбудила уголовное дело в отношении мужчины, совершившего нападение с топором на своих несовершеннолетних племянников, в результате чего один из них погиб.

Как сообщает Report со ссылкой на прокуратуру, информация о происшествии поступила в надзорный орган 1 февраля.

"В ходе расследования были установлены обоснованные подозрения в том, что преступление совершил местный житель Э.Нагиев, 1977 года рождения. По данному факту в прокуратуре Джалилабадского района возбуждено уголовное дело по статьям 120.1 (умышленное убийство) и 29, 120.2.7 (покушение на умышленное убийство двух лиц) УК АР. Мужчина задержан в качестве подозреваемого", - говорится в заявлении.

В ведомстве также отметили, что предварительное следствие по делу продолжается.

Напомним, инцидент произошел накануне в селе Учтяпя Джалилабадского района. Мужчина с топором напал на племянника и племянницу (2012 и 2011 г.р.). Пострадавших подростков доставили в Джалилабадскую РЦБ. У обоих диагностированы многочисленные резаные раны различных частей тела. Несмотря на усилия врачей, жизнь девочки спасти не удалось.