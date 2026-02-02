Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Прокуратура Джалилабада возбудила уголовное дело по факту покушения мужчины на племянников

    Происшествия
    • 02 февраля, 2026
    • 10:03
    Прокуратура Джалилабада возбудила уголовное дело по факту покушения мужчины на племянников

    Прокуратура Джалилабадского района возбудила уголовное дело в отношении мужчины, совершившего нападение с топором на своих несовершеннолетних племянников, в результате чего один из них погиб.

    Как сообщает Report со ссылкой на прокуратуру, информация о происшествии поступила в надзорный орган 1 февраля.

    "В ходе расследования были установлены обоснованные подозрения в том, что преступление совершил местный житель Э.Нагиев, 1977 года рождения. По данному факту в прокуратуре Джалилабадского района возбуждено уголовное дело по статьям 120.1 (умышленное убийство) и 29, 120.2.7 (покушение на умышленное убийство двух лиц) УК АР. Мужчина задержан в качестве подозреваемого", - говорится в заявлении.

    В ведомстве также отметили, что предварительное следствие по делу продолжается.

    Напомним, инцидент произошел накануне в селе Учтяпя Джалилабадского района. Мужчина с топором напал на племянника и племянницу (2012 и 2011 г.р.). Пострадавших подростков доставили в Джалилабадскую РЦБ. У обоих диагностированы многочисленные резаные раны различных частей тела. Несмотря на усилия врачей, жизнь девочки спасти не удалось.

