Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    Франция выделит Украине 71 млн евро и передаст 150 генераторов

    Другие страны
    • 04 февраля, 2026
    • 14:34
    Франция выделит Украине 71 млн евро и передаст 150 генераторов

    Франция предоставит Украине 71 млн евро финансовой поддержки в течение 2026 года.

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом говорится в сообщении Минэнергетики Украины со ссылкой на первого вице-премьера, министра энергетики Дениса Шмыгаля.

    Кромем того, Франция передаст Украине 150 генераторов в течение февраля.

    "Франция является одним из ключевых стратегических партнеров Украины в энергетическом секторе", – подчеркнул он по итогам встречи с министром-делегатом по вопросам внешней торговли и инвестиционной привлекательности при министерстве Европы и иностранных дел Франции Николя Форисье.

    В ходе встречи Шмыгаль поблагодарил Францию за поддержку привлечения 30 млрд евро энергетической помощи в рамках макрофинансовой поддержки ЕС и отметил, что 46 грузов генераторов, трансформаторов и аварийного оборудования уже работают на восстановление энергосистемы.

    Франция Украина Денис Шмыгаль генераторы финансовая поддержка
    Fransa Ukraynaya 71 milyon avro ayıracaq
    Ты - Король

    Последние новости

    15:34

    В МИД Азербайджана обсудили развитие двустороннего сотрудничества со Словакией

    Внешняя политика
    15:31

    В Азербайджане в этом году экзамены в резидентуру пройдут онлайн

    Наука и образование
    15:27
    Фото

    Азербайджан и МВФ обсудили перспективы сотрудничества

    Финансы
    15:26

    Bloomberg: США разработали новые санкции против РФ

    Другие страны
    15:17

    В водах Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,2

    Другие страны
    15:12

    В Армению транзитом через Азербайджан отправят очередные вагоны с российским зерном

    Бизнес
    15:08

    Новые детали смерти обвиняемого в убийстве племянницы в Учтепе - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    15:03

    Давид Мюллер: Чехия приложит все усилия для участия в текущих инициативах Среднего коридора

    Инфраструктура
    14:53
    Фото

    Инвествозможности Азербайджана представлены в Турции

    Бизнес
    Лента новостей