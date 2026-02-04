Франция выделит Украине 71 млн евро и передаст 150 генераторов

Франция предоставит Украине 71 млн евро финансовой поддержки в течение 2026 года.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом говорится в сообщении Минэнергетики Украины со ссылкой на первого вице-премьера, министра энергетики Дениса Шмыгаля.

Кромем того, Франция передаст Украине 150 генераторов в течение февраля.

"Франция является одним из ключевых стратегических партнеров Украины в энергетическом секторе", – подчеркнул он по итогам встречи с министром-делегатом по вопросам внешней торговли и инвестиционной привлекательности при министерстве Европы и иностранных дел Франции Николя Форисье.

В ходе встречи Шмыгаль поблагодарил Францию за поддержку привлечения 30 млрд евро энергетической помощи в рамках макрофинансовой поддержки ЕС и отметил, что 46 грузов генераторов, трансформаторов и аварийного оборудования уже работают на восстановление энергосистемы.