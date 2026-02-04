Токаев: Достигнутый Азербайджаном и Арменией прогресс является поворотным историческим моментом

Прогресс, достигнутый Азербайджаном и Арменией в направлении мирного соглашения, является поворотным моментом исторического значения.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в видеообращении к лауреатам "Премии Заида за человеческое братство".

Он отметил, что такая политика имеет исключительное моральное и политическое значение в то время, когда мир становится все более раздробленным:

"Прогресс, достигнутый Азербайджаном и Арменией на пути к мирному соглашению, является поворотным моментом исторического значения. Это демонстрирует, что даже долгосрочные конфликты могут быть разрешены посредством диалога, ответственности и сдержанности.

В эпоху, характеризующуюся конфликтами и расколом, этот опыт показывает, что примирение означает силу, а не слабость. Для Казахстана Азербайджан и Армения - близкие, братские страны. Мы высоко ценим оказанное нашей стране доверие, в том числе проведение важного этапа мирных переговоров в Алматы. Это подтверждает наш общий принцип о том, что единственный путь вперед - это диалог.

Казахстан последовательно поддерживает инициативы, укрепляющие мир, доверие и сотрудничество в Евразии и во всем мире. Премия Заида несет мощный моральный посыл. Она вновь подтверждает, что братство является универсальным принципом и практической основой для обеспечения безопасности, развития и человеческого достоинства. Эта премия воплощает в себе наследие шейха Заида бин Султана Аль Нахайяна, основанное на терпимости, взаимном уважении и мирном сосуществовании".