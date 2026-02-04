Ильхаму Алиеву вручена "Премия Заида за человеческое братство" - ОБНОВЛЕНО
- 04 февраля, 2026
- 18:13
Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву вручена "Премия Заида за человеческое братство".
Как сообщает корреспондент Report из Абу-Даби, глава государства был удостоен этой награды за усилия, направленные на достижение мира между Азербайджаном и Арменией.
Отметим, что лауреаты премии 2026 года были определены независимым международным жюри, в состав которого вошли известные личности и эксперты в области диалога и мирного сосуществования.
4 февраля в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби проходит церемония вручения "Премии Заида за человеческое братство" 2026 года.
Как передает корреспондент Report из Абу-Даби, в мероприятии принимает участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Сначала прозвучал гимн Объединенных Арабских Эмиратов.
Затем был продемонстрирован видеоролик, связанный с "Премией Заида за человеческое братство".
Далее выступил генеральный секретарь Мусульманского совета старейшин Мохаммед Абдель Салам.
В мероприятии было представлено видеообращение с поздравлениями Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, Премьер-министра Исламской Республики Пакистан Мухаммада Шахбаза Шарифа, Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова, Президента Ливанской Республики Джозефа Ауна, первой леди Турции Эмине Эрдоган и Короля Иорданского Хашимитского Королевства Абдаллы II лауреатам "Премии Заида за человеческое братство".
На церемонии выступил президент Ильхам Алиев.
После этого выступил премьер-министр Армении Никол Пашинян.