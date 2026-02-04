Ильхаму Алиеву вручена "Премия Заида за человеческое братство" - ОБНОВЛЕНО

Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву вручена "Премия Заида за человеческое братство".

Как сообщает корреспондент Report из Абу-Даби, глава государства был удостоен этой награды за усилия, направленные на достижение мира между Азербайджаном и Арменией.

Отметим, что лауреаты премии 2026 года были определены независимым международным жюри, в состав которого вошли известные личности и эксперты в области диалога и мирного сосуществования.

17:24

4 февраля в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби проходит церемония вручения "Премии Заида за человеческое братство" 2026 года.

Как передает корреспондент Report из Абу-Даби, в мероприятии принимает участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Сначала прозвучал гимн Объединенных Арабских Эмиратов.

Затем был продемонстрирован видеоролик, связанный с "Премией Заида за человеческое братство".

Далее выступил генеральный секретарь Мусульманского совета старейшин Мохаммед Абдель Салам.

В мероприятии было представлено видеообращение с поздравлениями Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, Премьер-министра Исламской Республики Пакистан Мухаммада Шахбаза Шарифа, Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова, Президента Ливанской Республики Джозефа Ауна, первой леди Турции Эмине Эрдоган и Короля Иорданского Хашимитского Королевства Абдаллы II лауреатам "Премии Заида за человеческое братство".

На церемонии выступил президент Ильхам Алиев.

После этого выступил премьер-министр Армении Никол Пашинян.