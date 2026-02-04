Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхаму Алиеву вручена "Премия Заида за человеческое братство" - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    • 04 февраля, 2026
    • 18:13
    Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву вручена "Премия Заида за человеческое братство".

    Как сообщает корреспондент Report из Абу-Даби, глава государства был удостоен этой награды за усилия, направленные на достижение мира между Азербайджаном и Арменией.

    Отметим, что лауреаты премии 2026 года были определены независимым международным жюри, в состав которого вошли известные личности и эксперты в области диалога и мирного сосуществования.

    4 февраля в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби проходит церемония вручения "Премии Заида за человеческое братство" 2026 года.

    Как передает корреспондент Report из Абу-Даби, в мероприятии принимает участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

    Сначала прозвучал гимн Объединенных Арабских Эмиратов.

    Затем был продемонстрирован видеоролик, связанный с "Премией Заида за человеческое братство".

    Далее выступил генеральный секретарь Мусульманского совета старейшин Мохаммед Абдель Салам.

    В мероприятии было представлено видеообращение с поздравлениями Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, Премьер-министра Исламской Республики Пакистан Мухаммада Шахбаза Шарифа, Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова, Президента Ливанской Республики Джозефа Ауна, первой леди Турции Эмине Эрдоган и Короля Иорданского Хашимитского Королевства Абдаллы II лауреатам "Премии Заида за человеческое братство".

    На церемонии выступил президент Ильхам Алиев.

    После этого выступил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

