İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri

    İlham Əliyevə "Zayed İnsan Qardaşlığı Mükafatı" təqdim olunub - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    • 04 fevral, 2026
    • 18:09
    İlham Əliyevə Zayed İnsan Qardaşlığı Mükafatı təqdim olunub - YENİLƏNİB

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə "Zayed İnsan Qardaşlığı Mükafatı" təqdim olunub.

    "Report"un Əbu-Dabiyə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, dövlət başçısı bu mükafata Azərbaycan və Ermənistan arasında sülhün əldə edilməsi ilə bağlı göstərdiyi səylərə görə layiq görülüb.

    Qeyd edək ki, 2026-cı ilin mükafatçıları dialoq və birgəyaşayış sahəsində tanınmış şəxslər və mütəxəssislərdən ibarət müstəqil beynəlxalq münsiflər heyəti tərəfindən seçilib.

    Daha sonra Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Prezidenti Şeyx Məhəmməd bin Zayed Al Nəhyan "Zayed İnsan Qardaşlığı Mükafatı"nı laureatlara təqdim edib.

    Tədbirdə birgə foto çəkdirilib.

    Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin paytaxtı Əbu-Dabidə fevralın 4-də "Zayed İnsan Qardaşlığı Mükafatı"nın təqdimolunma mərasimi keçirilir.

    "Report"un Əbu-Dabiyə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tədbirdə iştirak edir.

    Əvvəlcə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin himni səsləndirilib.

    Sonra "Zayed İnsan Qardaşlığı Mükafatı" ilə bağlı videoçarx nümayiş etdirilib.

    Daha sonra Müsəlman Ağsaqqalları Şurasının baş katibi Məhəmməd Əbdülsalam çıxış edib.

    Mərasimdə Prezident İlham Əliyev çıxış edib.

    Daha sonra Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan çıxış edib.

    Tədbirdə əfqanıstanlı qadın hüquqları fəalı və tədqiqatçısı, "Zayed İnsan Qardaşlığı Mükafatı"nın digər laureatı Zarqa Yaftalı çıxış edib.

    Mərasimdə, həmçinin "Taavon" Fələstin təşkilatı adından Nabil Qaddumi çıxış edib.

    İlham Əliyevə "Zayed İnsan Qardaşlığı Mükafatı" təqdim olunub - YENİLƏNİB

    Zayed İnsan Qardaşlığı Mükafatı İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    Foto
    Video
    Ильхаму Алиеву вручена "Премия Заида за человеческое братство" - ОБНОВЛЕНО
    Foto
    Video
    President Ilham Aliyev attends Zayed Award for Human Fraternity awarding ceremony

    Son xəbərlər

    18:24

    Bu gün Özbəkistan XİN rəhbəri ABŞ-yə səfər edəcək

    Region
    18:18

    Rusiyanın dondurulmuş aktivlərindən əldə edilən gəlirlərin 1,4 milyardı Ukraynaya yönəldiləcək

    Digər ölkələr
    18:12

    Prezident: Bu gün BƏƏ bir çox ölkələr üçün nümunədir

    Xarici siyasət
    18:09
    Foto
    Video

    İlham Əliyevə "Zayed İnsan Qardaşlığı Mükafatı" təqdim olunub - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    18:09
    Foto

    AUC2026 çərçivəsində "Dizayn günləri" formatında praktiki sessiyalar keçirilib

    İnfrastruktur
    18:08

    "İqtisadi artım üzrə işçi qrupu"nun iclası keçirilib

    Biznes
    18:08

    Paşinyan Azərbaycanla sülh prosesində əldə olunan irəliləyişi inanılmaz adlandırıb

    Xarici siyasət
    18:06

    İran və ABŞ arasında danışıqlar fevralın 6-da Omanda keçiriləcək

    Digər ölkələr
    18:04

    Hazırda ölkə ərazisində yağıntılı və küləkli hava şəraiti davam edir - YENİLƏNİB

    Ekologiya
    Bütün Xəbər Lenti