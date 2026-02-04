Бакметрополитен перевез в январе 2026 года более 17 млн пассажиров
Инфраструктура
- 04 февраля, 2026
- 20:28
В январе 2026 года услугами бакинского метро воспользовались 17 млн 595 тыс. 572 пассажира, что на 2,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Бакинский метрополитен".
За отчетный период наибольший пассажиропоток наблюдался на станциях "Кёроглу" (1 589 834 пассажира), "28 мая" (1 455 487), "20 января" (1 399 091), "Нариманов" (1 млн 262 тыс. 040) и "Гянджлик" (1 168 619).
В январе 2026 года 5 млн 136 тыс. 191 пассажир (30,02% от общего числа) осуществили оплату через NFC, что на 1,3% больше по сравнению с декабрем прошлого года.
