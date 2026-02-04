Папа Римский: Лауреаты премии Заида вселяют надежду в мире, где вместо мостов возводятся стены

Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Лауреаты "Премии Заида за человеческое братство" - президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и афганская активистка Зарка Яфтали - вселяют надежду в мире, где зачастую вместо строительства мостов возводятся стены.

    Как сообщает Report, об этом говорится в послании Папы Римского Льва XIV лауреатам "Премии Заида за человеческое братство".

    "Сегодня мы посредством "Премии Заида за человеческое братство" выражаем наше уважение тем, кто превращает эти ценности в искренние примеры человеческого милосердия и благотворительности. Наши лауреаты - президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и Зарка Яфтали вселяют надежду в мире, где зачастую вместо строительства мостов возводятся стены. Выбрав трудный путь солидарности, а не безразличия, они продемонстрировали, что даже самые глубоко укоренившиеся разногласия могут быть устранены в результате конкретных действий. Их деятельность доказывает, что свет братства может одержать победу над тьмой братоубийства.

    Наконец, я выражаю свою благодарность президенту ОАЭ шейху Мохаммеду бин Заиду Аль Нахайяну за неизменную поддержку этой инициативы, а также благодарю Комитет Заида за его видение и моральную позицию. Давайте продолжим работать вместе, чтобы братская любовь стала единым решением для всех", - отметил Папа Римский.

    Roma Papası: Zayed mükafatçıları çox vaxt körpülər inşa etmək əvəzinə sədd çəkənlər dünyasında ümid saçanlardır
