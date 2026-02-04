Садыр Жапаров: Верю, что Баку и Ереван заложат прочную основу для долгосрочного сотрудничества

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров выразил уверенность, что Азербайджан и Армения заложат прочную основу для долгосрочного сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом он заявил в видеообращении к лауреатам "Премии Заида за человеческое братство".

"Как известно, Кыргызская Республика постепенно урегулировала пограничные вопросы с соседними государствами. В 2025 году было подписано соглашение (договор о делимитации и демаркации - ред.) по участку границы между Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном, объединяющей три страны. На протяжении многих лет мы последовательно стремились решать вызовы, связанные с пограничными вопросами. В итоге все вопросы удалось решить исключительно в духе дружбы, добрососедства, взаимной поддержки и доверия. Верю, что Азербайджан и Армения таким же образом достигнут мирных отношений и заложат прочный фундамент долгосрочного сотрудничества во имя гармонии, дружбы и процветания между двумя народами.

Уважаемые члены Комитета жюри "Премии Заида за человеческое братство" 2026 года, выражаю вам глубокую благодарность за работу во имя столь благородной цели и за неуклонное продвижение важной миссии. Желаю, чтобы ваша значимая деятельность продолжалась для укрепления мира и содействия взаимопониманию. Желаю, чтобы ваша деятельность мобилизовала мировую общественность вокруг таких ценностей, как солидарность, взаимная поддержка и уважение к человеческому достоинству", - отметил Жапаров.