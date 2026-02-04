Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Садыр Жапаров: Верю, что Баку и Ереван заложат прочную основу для долгосрочного сотрудничества

    Внешняя политика
    • 04 февраля, 2026
    • 20:59
    Президент Кыргызстана Садыр Жапаров выразил уверенность, что Азербайджан и Армения заложат прочную основу для долгосрочного сотрудничества.

    Как сообщает Report, об этом он заявил в видеообращении к лауреатам "Премии Заида за человеческое братство".

    "Как известно, Кыргызская Республика постепенно урегулировала пограничные вопросы с соседними государствами. В 2025 году было подписано соглашение (договор о делимитации и демаркации - ред.) по участку границы между Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном, объединяющей три страны. На протяжении многих лет мы последовательно стремились решать вызовы, связанные с пограничными вопросами. В итоге все вопросы удалось решить исключительно в духе дружбы, добрососедства, взаимной поддержки и доверия. Верю, что Азербайджан и Армения таким же образом достигнут мирных отношений и заложат прочный фундамент долгосрочного сотрудничества во имя гармонии, дружбы и процветания между двумя народами.

    Уважаемые члены Комитета жюри "Премии Заида за человеческое братство" 2026 года, выражаю вам глубокую благодарность за работу во имя столь благородной цели и за неуклонное продвижение важной миссии. Желаю, чтобы ваша значимая деятельность продолжалась для укрепления мира и содействия взаимопониманию. Желаю, чтобы ваша деятельность мобилизовала мировую общественность вокруг таких ценностей, как солидарность, взаимная поддержка и уважение к человеческому достоинству", - отметил Жапаров.

    Садыр Жапаров Ильхам Алиев Азербайджан Армения "Премия Заида за человеческое братство"
    Sadır Japarov: İnanıram ki, Azərbaycan və Ermənistan uzunmüddətli əməkdaşlığın möhkəm təməlini qoyacaqlar
